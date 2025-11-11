Границы между камеральной и выездной налоговыми проверками становятся все более размытыми!

Налоговая считает, что при малейших сомнениях или признаках нарушений обязана запрашивать у налогоплательщика все необходимые документы и информацию.

Верховный Суд РФ в своем Определении от 19.09.2025 N 309-ЭС25-6656 по делу N А47-7677/2024 поднимает важный вопрос о полномочиях налоговых органов.

Что это значит для бизнеса?

• Активное истребование информации: Налоговая считает, что при малейших сомнениях или признаках нарушений обязана запрашивать у налогоплательщика все необходимые документы и информацию.

• Камеральная проверка как инструмент урегулирования споров: Процедура направлена на выявление ошибок и несоответствий. Если ошибки не устранены, налоговый орган имеет право составить акт проверки.

• Использование имеющихся данных: Налоговые органы могут использовать информацию, уже имеющуюся у них, при проведении камеральной проверки (согласно п. 1 ст. 88 НК РФ).

• Обязанность плательщика доказывать: Как и ранее, бремя доказывания лежит на налогоплательщике. Отсутствие опровергающих документов может быть истолковано как недобросовестное поведение.

Ключевой вывод:

Налоговый орган активно использует свое право на истребование документов даже в рамках камеральной проверки. Отсутствие у налогоплательщика документов, подтверждающих правильность расчетов (особенно по страховым взносам), может быть расценено как попытка уклонения от уплаты налогов.

Рекомендация:

Внимательно относитесь к требованиям налоговых органов и своевременно предоставляйте все необходимые документы. Это поможет избежать претензий и потенциальных споров.