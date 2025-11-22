Переходный период при взыскании налоговой задолженности с физических лиц

Направление информационного сообщения о задолженности, по которой судебный приказ был отменен мировым судьей до 1 ноября 2025 г., не требуется.

ВАЖНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ (ФЗ № 287-ФЗ от 31 июля 2025 г.)

Мы разбираем актуальный вопрос, касающийся применения нового Федерального закона № 287-ФЗ, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и Закон «Об исполнительном производстве».

Суть вопроса:

Является ли отсутствие информационного сообщения о задолженности основанием для того, чтобы суд оставил без движения или вернул административное исковое заявление налогового органа, если мировой судья отменил судебный приказ по этой задолженности до 1 ноября 2025 года?

Разъяснение и ответ:

Согласно Закону № 287-ФЗ, информационное сообщение о задолженности требуется, если налоговый орган до 1 ноября 2025 г. не обращался в суд за взысканием.

Однако, если налоговый орган до 1 ноября 2025 г. уже обратился в суд (например, в рамках приказного производства), то процедура судебного взыскания считается начатой. В такой ситуации:

• Суммы задолженности, по которым налоговый орган уже обратился в суд до 1 ноября 2025 г. (и по ним еще нет вступившего в силу судебного акта), не учитываются в совокупной обязанности до момента вступления в силу решения суда.

• Налоговый орган не обязан направлять информационное сообщение по этим суммам.

• Возражения налогоплательщика против судебного приказа также свидетельствуют о его информированности о долге.

Вывод:

Направление информационного сообщения о задолженности, по которой судебный приказ был отменен мировым судьей до 1 ноября 2025 г., не требуется.

Соответственно, при подаче налоговым органом административного искового заявления в такой ситуации, отсутствие информационного сообщения не может быть основанием для оставления заявления без движения, возвращения или оставления без рассмотрения.

Будьте внимательны к изменениям в законодательстве!