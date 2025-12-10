С 1 января 2026 года на услуги по обслуживанию банковских карт, в том числе на эквайринг, будет начисляться НДС по ставке 22%
С 1 января 2026 года на услуги по обслуживанию банковских карт, в том числе на эквайринг, будет начисляться НДС по ставке 22%.
Налогом будут облагаться комиссии, а не сами покупки. Например, если товар стоит 1000 рублей, а комиссия эквайринга — 2%, то НДС 22% начисляется на сумму комиссии (в примере — на 20 рублей), а не на всю стоимость покупки.
Ожидается, что стоимость эквайринга вырастет на 20–30% в зависимости от тарифа банка и оборота компании. Например, если раньше ставка эквайринга была 1,8%, то после введения НДС она станет около 2,2–2,3%.
Некоторые операции не будут облагаться НДС:
открытие и ведение банковских счетов,
открытие вкладов,
валютно-обменные операции,
кассовое обслуживание,
операции по счетам в драгоценных металлах.
В данный момент, НДС на услуги по обслуживанию банковских карт не начисляется.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
давно не встречала такое. Как то услышала фразу (которая мне заполнилась): "если автоматизировать хаос, то получится автоматизированный хаос". Это я к тому, что вначале можно и нужно организовать учет (в любом виде) и только потом переводить его в ци