Налогом будут облагаться комиссии, а не сами покупки. Например, если товар стоит 1000 рублей, а комиссия эквайринга — 2%, то НДС 22% начисляется на сумму комиссии (в примере — на 20 рублей), а не на всю стоимость покупки.

С 1 января 2026 года на услуги по обслуживанию банковских карт, в том числе на эквайринг, будет начисляться НДС по ставке 22%.

Налогом будут облагаться комиссии, а не сами покупки. Например, если товар стоит 1000 рублей, а комиссия эквайринга — 2%, то НДС 22% начисляется на сумму комиссии (в примере — на 20 рублей), а не на всю стоимость покупки.

Ожидается, что стоимость эквайринга вырастет на 20–30% в зависимости от тарифа банка и оборота компании. Например, если раньше ставка эквайринга была 1,8%, то после введения НДС она станет около 2,2–2,3%.

Некоторые операции не будут облагаться НДС:

открытие и ведение банковских счетов,

открытие вкладов,

валютно-обменные операции,

кассовое обслуживание,

операции по счетам в драгоценных металлах.

В данный момент, НДС на услуги по обслуживанию банковских карт не начисляется.