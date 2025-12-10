8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
С 1 января 2026 года на услуги по обслуживанию банковских карт, в том числе на эквайринг, будет начисляться НДС по ставке 22%

Налогом будут облагаться комиссии, а не сами покупки. Например, если товар стоит 1000 рублей, а комиссия эквайринга — 2%, то НДС 22% начисляется на сумму комиссии (в примере — на 20 рублей), а не на всю стоимость покупки.

Ожидается, что стоимость эквайринга вырастет на 20–30% в зависимости от тарифа банка и оборота компании. Например, если раньше ставка эквайринга была 1,8%, то после введения НДС она станет около 2,2–2,3%.

Некоторые операции не будут облагаться НДС:

  • открытие и ведение банковских счетов,

  • открытие вкладов,

  • валютно-обменные операции,

  • кассовое обслуживание,

  • операции по счетам в драгоценных металлах.

В данный момент, НДС на услуги по обслуживанию банковских карт не начисляется.

