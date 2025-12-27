Как использовать результаты оценки бизнеса на практике: подтверждение надежности перед заказчиками и инвесторами. Проверка контрагентов и снижение финансовых рисков. Внутренний аудит и улучшение управленческих процессов.

ФНС подготовила методику оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП (Приказ Федеральной налоговой службы от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@) — новый инструмент для анализа надежности поставщиков, в том числе при госзакупках. Проект приказа опубликован для обсуждения, и полномочия у ФНС появятся после вступления в силу поправок в закон с начала 2026 года.

Ключевые моменты:

Система анализирует более 50 параметров и уже используется в госзакупках: более 40% процедур с её участием, доля расторгнутых контрактов 0,6%.

Оценка проводится в два этапа: проверка обязательных критериев, затем балльная система (55 критериев для компаний, 31 для ИП).

Первичный контроль фокусируется на существенных расхождениях по НДС, коммерческом подкупе, реестре недобросовестных поставщиков, ликвидации/банкротстве, причастности к экстремизму и др.

Второй этап — репутация и финансовая устойчивость: зарплаты относительно региона/ОКВЭД, налоговая нагрузка, наличие иностранных участников, рентабельность активов и т. п.

Результат — выписка из сервиса с электронной подписью. При запросе оценки третьей стороной компания получает 1 день на корректировки.

Как работает сервис ФНС по оценке бизнеса:

Сервис доступен уже давно, но получить отчёт может только сам предприниматель или организация. Третьи лица пока не могут запросить сведения о компании напрямую. Отчёт об оценке можно заказать через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» в подсистеме «Как меня видит налоговая».

Важно! Если организация участвует в закупках по ФЗ от 18.07.2011 №223 ФЗ, в положениях о закупке может предусматриваться проверка финансовой устойчивости поставщиков, и результаты оценки бизнеса ФНС могут использоваться для этих целей.

Как использовать результаты оценки бизнеса на практике:

- Подтверждение надёжности перед заказчиками и инвесторами.

- Проверка контрагентов и снижение финансовых рисков.

- Внутренний аудит и улучшение управленческих процессов.

Если вы видите ошибки в выписке, можете подать запрос на корректировку данных. ФНС проверит документы и обновит информацию при необходимости.