ФНС подготовила методику оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП
ФНС подготовила методику оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП (Приказ Федеральной налоговой службы от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@) — новый инструмент для анализа надежности поставщиков, в том числе при госзакупках. Проект приказа опубликован для обсуждения, и полномочия у ФНС появятся после вступления в силу поправок в закон с начала 2026 года.
Ключевые моменты:
Система анализирует более 50 параметров и уже используется в госзакупках: более 40% процедур с её участием, доля расторгнутых контрактов 0,6%.
Оценка проводится в два этапа: проверка обязательных критериев, затем балльная система (55 критериев для компаний, 31 для ИП).
Первичный контроль фокусируется на существенных расхождениях по НДС, коммерческом подкупе, реестре недобросовестных поставщиков, ликвидации/банкротстве, причастности к экстремизму и др.
Второй этап — репутация и финансовая устойчивость: зарплаты относительно региона/ОКВЭД, налоговая нагрузка, наличие иностранных участников, рентабельность активов и т. п.
Результат — выписка из сервиса с электронной подписью. При запросе оценки третьей стороной компания получает 1 день на корректировки.
Как работает сервис ФНС по оценке бизнеса:
Сервис доступен уже давно, но получить отчёт может только сам предприниматель или организация. Третьи лица пока не могут запросить сведения о компании напрямую. Отчёт об оценке можно заказать через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» в подсистеме «Как меня видит налоговая».
Важно! Если организация участвует в закупках по ФЗ от 18.07.2011 №223 ФЗ, в положениях о закупке может предусматриваться проверка финансовой устойчивости поставщиков, и результаты оценки бизнеса ФНС могут использоваться для этих целей.
Как использовать результаты оценки бизнеса на практике:
- Подтверждение надёжности перед заказчиками и инвесторами.
- Проверка контрагентов и снижение финансовых рисков.
- Внутренний аудит и улучшение управленческих процессов.
Если вы видите ошибки в выписке, можете подать запрос на корректировку данных. ФНС проверит документы и обновит информацию при необходимости.
