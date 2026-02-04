Налоги и проценты за блокировку средств: разбор по делу

Базой для расчета процентов является остаток денежных средств на счете, доступ к которым был ограничен по решению налогового органа.

В судебной практике обсуждается порядок начисления процентов за блокировку денежных средств. По пункту 9.2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации проценты начисляются на всю сумму денежных средств, находившихся на счете в период блокировки. Базой для расчета процентов является остаток денежных средств на счете, доступ к которым был ограничен по решению налогового органа.

Однако здесь есть важное уточнение: остаток денежных средств на ЕНС не может учитываться при исчислении процентов, поскольку данные средства не находились на расчетных счетах заявителя, заблокированных налоговым органом на основании решений.

Данный вопрос рассматривался в Арбитражном суде Московского округа по делу № А41-114978/2024 и был вынесен 22.12.2025. Итоговый вывод суда подчеркивает необходимость строго учитывать только заблокированные на расчетных счетах средства при расчете процентов за блокировку, исключая средства на ЕНС.

