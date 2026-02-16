Чтобы взыскать убытки, лицо должно обратиться в суд и доказать: факт причинения убытков и их размер, противоправность действий (бездействия) государственных органов и вину причинителя вреда, причинно‑следственную связь между нарушением и возникшими убытками.

Как возмещаются убытки и кто отвечает за ошибки налоговых органов

Введение Возмещение убытков, причинённых государственными органами, остаётся важной темой для субъектов хозяйствования. В ответ на обращение, поступившее 23.12.2025, Федеральная налоговая служба (ФНС) разъясняет принципы ответственности за неправомерные действия или бездействие должностных лиц налоговых органов и порядок возмещения убытков.

1. Правовая основа ответственности налоговых органов

По пункту 1 статьи 35 Налогового кодекса Российской Федерации органы питанияю ответственности за убытки, причинённые налогоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам, вследствие неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и работников налоговых органов при исполнении служебных обязанностей.

Возмещаются убытки за счёт федерального бюджета.

Пункт 3 той же статьи устанавливает, что ответственность должностных лиц и работников органов регулируется законодательством РФ.

2. Что считается убытками по Гражданскому кодексу

По пункту 2 статьи 15 ГК РФ убытками признаются разумные и документированные расходы по восстановлению нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые лицо могло бы получить в обычных условиях гражданского оборота.

Статьи 16 и 1069 ГК РФ говорят о возмещении вреда за счёт казны Российской Федерации, когда ущерб причинён незаконными действиями или бездействием государственных органов или их должностных лиц, включая случаи издания незаконного акта.

Бюджетный кодекс: пункт 1 статьи 239 устанавливает иммунитет бюджетов и ограничивает взыскание средств бюджетной системы судебным актом.

3. Как подать иск на возмещение

Чтобы взыскать убытки, лицо должно обратиться в суд и доказать: факт причинения убытков и их размер; противоправность действий (бездействия) государственных органов и вину причинителя вреда; причинно‑следственную связь между нарушением и возникшими убытками.



4. Какова роль госслужащих и дисциплинарная ответственность

ФНС подчёркивает: государственные гражданские служащие могут быть привлечены к ответственности по ФЗ № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другим федеральным законам.

По статьям 58, 59 ФЗ № 79‑ФЗ предусмотрена дисциплинарная ответственность по результатам служебной проверки, проводимой по решению нанимателя или по письменному заявлению гражданского служащего.

Важно: сообщение третьим лицам сведений о привлечении к ответственности госслужащих не регламентировано Законом № 79‑ФЗ.

5. Уточнение по приостановлению операций по счетам

ФНС России заявляет, что решения о приостановлении операций по банковским счетам в отношении ИП не принимались согласно статье 76 Налогового кодекса.

Следовательно, вопросы о причинённых убытках в связи с такими действиями ИП требуют отдельного рассмотрения в рамках общепринятых процедур и доказательств.

6. Вывод

Убытки, причинённые неправомерными действиями или бездействием налоговых органов, подлежат возмещению за счёт федерального бюджета. Однако для получения компенсации необходимо доказать факт нарушения, размер убытков, наличие вины и причинно‑следственную связь. При этом ответственность государственных служащих регулируется ГК РФ и федеральными законами, включая закон о государственной гражданской службе, а дисциплинарная ответственность возможна по итогам служебной проверки.

Источник: Письмо ФНС № БВ-29-9/105@ от 21.01.2026.