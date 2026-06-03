Малый бизнес может получить передышку: лимит по НДС при УСН могут не снижать в 2027 году
Как вы считаете, нужно ли «замораживать» лимит по НДС для УСН?
Минфин думает над тем, чтобы не снижать лимит доходов для освобождения от НДС при УСН в 2027 году и оставить его на уровне 20 млн руб. вместо 15 млн руб.
Напомним правила:
В 2026 году не платить НДС могут те, чьи доходы ≤ 20 млн руб. за 2025 год и в течение 2026 года.
По плану, в 2027 году лимит должен снизиться до 15 млн руб., в 2028‑м — до 10 млн руб.
Александр Шохин (РСПП) выступает за «заморозку»: по его мнению, снижение лимитов при текущей инфляции может сильно ударить по малому бизнесу.
❓ А ваше мнение?
Да, бизнесу нужна передышка — «замораживайте» лимит!
Нет, нужно идти по плану — снижать лимиты постепенно.
Мне всё равно, я на другом режиме налогообложения.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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