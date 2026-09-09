Галлюцинации DeepSeek и 13,2 млн рублей: как налоговая разорвала схему профессора МФТИ

Попытка защиты: «во всём виноват DeepSeek»

Не согласившись с решением налоговой, «Астра Лэнд» обратилась в Арбитражный суд Московской области (дело № А41-68138/2026).

Представители компании заявили, что налоговая использовала для анализа отчётности нейросеть DeepSeek, которая якобы «ошиблась» и «галлюцинировала», из-за чего были обнаружены несуществующие нарушения. По их версии, алгоритм неверно интерпретировал данные, что привело к необоснованным доначислениям.

Этот аргумент — редкий и, по сути, абсурдный прецедент в российской судебной практике, когда предприниматели пытаются объявить виновным искусственный интеллект.