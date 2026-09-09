Галлюцинации DeepSeek и 13,2 млн рублей: как налоговая разорвала схему профессора МФТИ
Дело № А41-68138/2026. Решение Арбитражного суда Московской области от 28 августа 2026 года
Резонансный налоговый спор, в котором фигурируют почётный профессор МФТИ, фиктивный шведский кредитор и попытка переложить вину на алгоритмы DeepSeek, завершился победой ФНС. Компания «Астра Лэнд» не смогла оспорить доначисление 13,2 млн рублей.
Кейс: «Астра Лэнд» против налоговой
В центре истории — московская компания «Астра Лэнд», владельцами которой являются почётный профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Азер Кахраман оглы Бабаев (49%) и предпринимательница Елена Альбертовна Блезэ (51%, она же генеральный директор).
Компания была зарегистрирована 21 мая 2001 года и прекратила деятельность 30 июня 2004 года путём реорганизации в форме преобразования. Основной вид деятельности — сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества.
Налоговая инспекция Мытищ провела проверку и установила, что компания использовала схему ухода от налогов с использованием международного соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Швецией. Суть схемы:
«Астра Лэнд» оформила заём у шведской компании-кредитора и воспользовалась налоговой льготой
Проверка показала, что шведский кредитор являлся «фирмой-пустышкой» без реальной деятельности
Средства, полученные по этой схеме, фактически уходили в США, а не использовались для развития бизнеса в России
Налоговый орган доначислил компании 13,2 млн рублей неуплаченных налогов.
Попытка защиты: «во всём виноват DeepSeek»
Не согласившись с решением налоговой, «Астра Лэнд» обратилась в Арбитражный суд Московской области (дело № А41-68138/2026).
Представители компании заявили, что налоговая использовала для анализа отчётности нейросеть DeepSeek, которая якобы «ошиблась» и «галлюцинировала», из-за чего были обнаружены несуществующие нарушения. По их версии, алгоритм неверно интерпретировал данные, что привело к необоснованным доначислениям.
Этот аргумент — редкий и, по сути, абсурдный прецедент в российской судебной практике, когда предприниматели пытаются объявить виновным искусственный интеллект.
Решение суда: факты важнее алгоритмов
Арбитражный суд Московской области отклонил доводы «Астра Лэнд» и полностью встал на сторону налоговой инспекции. Ключевые тезисы суда:
Нарушения налогового законодательства подтверждаются реальными финансовыми фактами — движением средств по счетам и документами
Факт наличия или отсутствия использования нейросетей при проверке не имеет правового значения: нарушения были выявлены на основании объективных данных
Шведский кредитор не имел реальной экономической деятельности, а деньги уходили в США
В итоге суд обязал компанию выплатить все 13,2 млн рублей доначисленных налогов.
Что это значит для бизнеса
Этот кейс создаёт важный прецедент для налоговых споров:
Ссылки на «ошибки ИИ» не являются защитой. Суды опираются на факты, а не на гипотетические ошибки алгоритмов.
ФНС эффективно использует цифровые инструменты. Даже если в проверке участвовали нейросети, их работа лишь помогает выявлять нарушения, но решение принимается на основе неопровержимых доказательств.
Статус и регалии не спасают. Бенефициары компании — уважаемые люди, профессор и предприниматель, но при проверке налоговики смотрят только на цифры.
Реквизиты дела
Параметр
Значение
Номер дела
А41-68138/2026
Суд
Арбитражный суд Московской области
Дата решения
28 августа 2026 года
Истец
ООО «Астра Лэнд» (ИНН 5029058108, ОГРН 1025003519640)
Ответчик
ИФНС России по г. Мытищи Московской области
Руководитель
Блезэ Елена Альбертовна
Учредители
Блезэ Е. А. (51%), Бабаев А. К. оглы (49%)
Правопреемник
АО «Астра Лэнд» (ИНН 5029077238)
Итог. Попытка уйти от налогов через фиктивный международный заём и последующее обвинение в своих проблемах нейросети DeepSeek провалились. Суд подтвердил: реальные финансовые нарушения невозможно скрыть за апелляциями к «галлюцинациям алгоритмов».