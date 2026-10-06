Как взыскать НДС с недобросовестного контрагента

Практическое руководство для добросовестного налогоплательщика · 2026
Когда возникает проблема
Ситуация знакома многим. Компания заключает договор с контрагентом, получает товары или услуги, аккуратно платит и принимает НДС к вычету. Через несколько недель после сдачи квартальной декларации приходит требование от ФНС о представлении пояснений — в рамках камеральной налоговой проверки.
Налоговая сверяет данные книг покупок и продаж всех участников цепочки через автоматизированную систему АСК НДС-2. Если контрагент не сдал декларацию, не отразил счёт-фактуру или отразил его с искажениями, система фиксирует «разрыв» — отсутствие источника вычета. Инспекция направляет требование с кодом ошибки 1 (расхождение возникло из-за контрагента) и нередко предлагает покупателю «добровольно уточниться», то есть снять вычет.
Дальше возможны два сценария. Первый — компания соглашается подать уточнёнку, вычет снят добровольно, и путь к взысканию убытков с контрагента фактически закрыт (об этом ниже). Второй — компания отказывается, отстаивает реальность сделки в ходе проверки, но инспекция всё равно выносит решение о доначислении НДС, пеней и штрафа. Вот в этом случае у компании появляется реальный шанс взыскать потери с недобросовестного контрагента в гражданско-правовом порядке.
Важно понимать: камеральная проверка по НДС длится 2 месяца (с возможностью продления до 3 месяцев при выявлении расхождений).
Правовая основа взыскания
Долгое время суды отказывали во взыскании НДС с контрагента, ссылаясь на то, что вычет — это сфера налоговых, а не гражданских правоотношений. Позиция изменилась после определения Верховного Суда от 28.09.2017 № 308-ЭС17-13430, где ВС признал: рост налогового бремени из-за нарушений контрагента — это убыток, подлежащий возмещению.
Точку поставил пункт 19 Обзора судебной практики ВС № 4 (2021), утверждённого Президиумом ВС 16.02.2022: доначисления НДС, а также санкции можно взыскать с контрагента, если он действовал недобросовестно — например, ввёл покупателя в заблуждение относительно наличия у него ресурсов для исполнения договора либо без согласия и без ведома контрагента привлек проблемных субподрядчиков.
ФНС поддержала этот подход в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ (п. 18). Таким образом, сумма непринятого к вычету НДС квалифицируется как прямой убыток (реальный ущерб) покупателя — он заплатил этот налог поставщику в цене товара, но лишён возмещения из бюджета.
Четыре условия взыскания
Для взыскания убытков с контрагента нужно доказать (п. 2 ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ; п. 12 Постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25; п. 5 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7):
· Противоправность действий контрагента — он нарушил договорные обязательства или налоговое законодательство, что прямо повлияло на ваши налоговые права.
· Вину контрагента — недобросовестность подтверждена: он не уплатил НДС, не имел ресурсов, использовал «технические» компании, его руководитель отрицает подписание документов.
· Размер убытков — сумма доначисленного НДС, пеней и штрафа подтверждена решением ИФНС, вступившим в силу.
· Причинно-следственную связь — именно действия контрагента (а не ваша неосмотрительность) привели к отказу в вычете.
Критически важное условие: убыток должен носить принудительный характер. Если налоговая просто «предложила» уточниться, а вы добровольно подали уточнённую декларацию — суд, скорее всего, откажет во взыскании. Так произошло в деле АС Московского округа от 05.06.2025 № А40-144809/2024: компания сама сняла вычет по предложению инспекции, без официального решения об отказе, и суд установил пять критериев, исключающих взыскание:
· Отсутствие установленных нарушений контрагента — инспекция не зафиксировала конкретных правонарушений.
· Отсутствие требований об уплате налога — инспекция не предъявляла официальных требований.
· Отсутствие решения об отказе в вычете — налоговая не выносила формального решения.
· Вычет — это право, а не обязанность — налогоплательщик реализует его по своему усмотрению.
· Добровольный характер корректировки — компания сама приняла решение снять вычет.
Вывод: не спешите подавать уточнёнку, если инспекция лишь «предлагает». Если сделка реальная, данные соответствуют первичке — лучше дать пояснения с приложением документов. Если же вычет всё равно снят решением ИФНС — у вас появляется основание для иска к контрагенту.
Налоговая оговорка в договоре
Сильнейший инструмент — налоговая оговорка по ст. 406.1 ГК РФ. Она позволяет заранее закрепить обязанность контрагента возместить налоговые потери, если его действия приведут к доначислениям у покупателя. Без такой оговорки взыскать убытки сложнее: придётся доказывать деликт, а не договорную ответственность.
Пример формулировки:
«Контрагент обязуется возместить Покупателю имущественные потери, возникшие в связи с отказом налогового органа в применении налоговых вычетов по НДС, доначислением НДС, пеней и штрафов, если такой отказ обусловлен недобросовестными действиями Контрагента, включая: непредставление или искажение сведений в налоговой отчётности, неплатёжеспособность, отсутствие реальных ресурсов для исполнения договора, привлечение технических компаний без согласия Покупателя. Возмещение осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Покупателя с приложением решения налогового органа, вступившего в силу».
Важно: оговорка должна прямо предусматривать случаи принудительного воздействия налогового органа — то есть ситуации, когда вычет снят именно решением ИФНС, а не добровольной корректировкой. Иначе при добровольном отказе от вычета суд может отказать во взыскании даже при наличии оговорки.
Пошаговый план: от требования ФНС до иска в арбитраж
Шаг 1. Получили требование о расхождениях по НДС — не спешите уточняться.
Проверьте: соответствует ли запись в вашей книге покупок первичным документам? Если да — давайте пояснения с приложением счёта-фактуры, договора, документов о приёмке и оплате. НК РФ не обязывает вас снимaть вычет из-за действий контрагента.
Шаг 2. Попытайтесь связаться с контрагентом.
Выясните причину расхождения: возможно, контрагент просто сдал декларацию позже или отразил счёт-фактуру в другом квартале. В таком случае расхождение закроется само. Если контрагент не отвечает, «исчез» или его директор отрицает подписание — это тревожный сигнал.
Шаг 3. Если инспекция вынесла решение о доначислении — обжалуйте.
Сначала в апелляционном порядке (в вышестоящий налоговый орган), затем — в арбитражный суд. Параллельно готовьте доказательства: вы проявили должную осмотрительность (запросили выписку из ЕГРЮЛ, проверили контрагента по открытым базам ФНС — задолженность по налогам, режим налогообложения, среднесписочную численность), сделка была реальной (договор, первичка, логистика, оплата).
Шаг 4. После вступления решения в силу — предъявляйте иск к контрагенту.
Основание: ст. 15, 393, 406.1 ГК РФ. Предмет иска: взыскание убытков в размере доначисленного НДС, пеней и штрафа. Приложите: решение ИФНС (вступившее в силу), договор с налоговой оговоркой (если есть), документы по сделке, доказательства должной осмотрительности.
Сколько взыскивают
В состав убытков входят:
· Сумма доначисленного НДС.
· Пени, начисленные на сумму недоимки.
· Штраф (20% от неуплаченной суммы, 40% при умысле — ст. 122 НК РФ).
· Проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) — с момента предъявления претензии.
Пример: решение Арбитражного суда Красноярского края от 27.01.2026 по делу № А33-25831/2025. Налоговая доначислила «Торгсервису» 30,5 млн рублей недоимки по НДС — контрагенты по цепочке НДС не платили. Суд взыскал с недобросовестного контрагента 27,2 млн рублей убытков, включая НДС, пени и штраф.
Чего суды не прощают
· Добровольный отказ от вычета. Если вы сами подали уточнёнку по «предложению» инспекции — взыскать убытки почти невозможно. Решение должно быть принудительным.
· Нереальность сделки. Если товар или услуга фактически не были получены — никакая оговорка не поможет. Суд квалифицирует это как схему.
· Отсутствие должной осмотрительности. Если контрагент — явная «однодневка» (нет ресурсов, персонала, адрес массовой регистрации), и вы это не проверяли, — суд сочтёт отказ в вычете результатом вашей собственной неосмотрительности.
· Согласованность действий. Если инспекция докажет, что вы знали о «техническом» характере контрагента и участвовали в схеме ради налоговой выгоды, — вам откажут и в вычете, и в иске к контрагенту, и могут добавить 40%-й штраф за умысел (ст. 122 НК РФ).
Профилактика: что делать до проблемы
· Регламент проверки контрагентов: выписка из ЕГРЮЛ, проверка по открытым базам ФНС (задолженность по налогам, режим налогообложения, среднесписочная численность — эти данные не являются налоговой тайной и доступны на сайте nalog.ru), проверка по реестру недобросовестных поставщиков, реестру дисквалифицированных лиц, сервисам типа Контур.Фокус или СПАРК.
· Налоговая оговорка в договоре (ст. 406.1 ГК РФ) — с детализацией случаев принудительного воздействия налогового органа.
· Фиксация реальности сделки: договор, техническое задание, акты приёмки, товарно-транспортные накладные, переписка, платёжные поручения. Чем больше документов подтверждают реальность операции — тем выше шансы отстоять вычет и взыскать убытки.
· Мониторинг контрагента в процессе работы: если у него появляется задолженность по налогам, меняется адрес или директор — это сигнал.
Замечание о налоговой тайне. Данные из АСК НДС-2 и сведения о состоянии расчётов контрагента с бюджетом составляют налоговую тайну (ст. 102 НК РФ). ФНС не предоставит вам эту информацию без согласия самого контрагента. Доступ к данным АСК НДС-2 возможен, только если контрагент подал форму КНД 1110058 (согласие на раскрытие налоговой тайны). На практике это редкость. Поэтому для проверки контрагента используйте открытые источники: сайт ФНС (раздел «Открытые данные» — задолженность, режим, численность), ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, ФССП, коммерческие сервисы.