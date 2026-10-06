Как взыскать НДС с недобросовестного контрагента

Когда возникает проблема

Ситуация знакома многим. Компания заключает договор с контрагентом, получает товары или услуги, аккуратно платит и принимает НДС к вычету. Через несколько недель после сдачи квартальной декларации приходит требование от ФНС о представлении пояснений — в рамках камеральной налоговой проверки.

Налоговая сверяет данные книг покупок и продаж всех участников цепочки через автоматизированную систему АСК НДС-2. Если контрагент не сдал декларацию, не отразил счёт-фактуру или отразил его с искажениями, система фиксирует «разрыв» — отсутствие источника вычета. Инспекция направляет требование с кодом ошибки 1 (расхождение возникло из-за контрагента) и нередко предлагает покупателю «добровольно уточниться», то есть снять вычет.

Дальше возможны два сценария. Первый — компания соглашается подать уточнёнку, вычет снят добровольно, и путь к взысканию убытков с контрагента фактически закрыт (об этом ниже). Второй — компания отказывается, отстаивает реальность сделки в ходе проверки, но инспекция всё равно выносит решение о доначислении НДС, пеней и штрафа. Вот в этом случае у компании появляется реальный шанс взыскать потери с недобросовестного контрагента в гражданско-правовом порядке.

Важно понимать: камеральная проверка по НДС длится 2 месяца (с возможностью продления до 3 месяцев при выявлении расхождений).