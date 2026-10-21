Зачет внутри договора не отменяет НДС: что подтвердили суды

Стороны всё чаще пытаются «сальдировать» обязательства внутри одного договора: уменьшить цену работ на сумму неустойки, зачесть стоимость генподрядных услуг против оплаты подряда. Налоговики смотрят на это иначе: если реализация состоялась и подтверждена документами, НДС нужно платить с полной стоимости, а способ расчетов значения не имеет.

Неустойка не уменьшает цену работ

Строительная компания уменьшила выручку для целей НДС на суммы неустойки, которую она выплатила заказчику за брак. Суды не согласились: цена работ и неустойка — разные вещи. Если акты подтверждают выполнение работ в полном объеме, НДС платится с полной стоимости. Неустойка относится на расходы, но базу по НДС не уменьшает (постановление АС Уральского округа от 23.07.2026 № Ф09-2558/26).

Это соответствует общей логике: неустойка — способ обеспечения обязательств, а не элемент ценообразования. Она не облагается НДС, но и не уменьшает налог, начисленный с реализации . Исключение — если выплата по существу является скрытой формой оплаты товаров (работ, услуг). Тогда она включается в базу по ст. 162 НК РФ .