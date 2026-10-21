Зачет внутри договора не отменяет НДС: что подтвердили суды

Стороны всё чаще пытаются «сальдировать» обязательства внутри одного договора: уменьшить цену работ на сумму неустойки, зачесть стоимость генподрядных услуг против оплаты подряда. Налоговики смотрят на это иначе: если реализация состоялась и подтверждена документами, НДС нужно платить с полной стоимости, а способ расчетов значения не имеет.
Неустойка не уменьшает цену работ
Строительная компания уменьшила выручку для целей НДС на суммы неустойки, которую она выплатила заказчику за брак. Суды не согласились: цена работ и неустойка — разные вещи. Если акты подтверждают выполнение работ в полном объеме, НДС платится с полной стоимости. Неустойка относится на расходы, но базу по НДС не уменьшает (постановление АС Уральского округа от 23.07.2026 № Ф09-2558/26).
Это соответствует общей логике: неустойка — способ обеспечения обязательств, а не элемент ценообразования. Она не облагается НДС, но и не уменьшает налог, начисленный с реализации . Исключение — если выплата по существу является скрытой формой оплаты товаров (работ, услуг). Тогда она включается в базу по ст. 162 НК РФ .
Внутридоговорный зачет — не основание не начислять НДС
В другом деле заказчик оказывал подрядчику услуги генподряда и перевел оплату за вычетом своего вознаграждения. Реализацию услуг он не отразил и НДС не начислил. Суды поддержали налоговиков: договор прямо предусматривал оказание услуг, факт подтвержден актами КС-2 и справками КС-3. То, что оплата прошла зачетом, значения не имеет — реализация состоялась (постановление АС Волго-Вятского округа от 18.05.2026 № Ф01-6245/2026, ВС РФ отказал в пересмотре).
Это прямое применение ст. 39 НК РФ: объект налогообложения — факт реализации, а не поступление денег. Зачет по ст. 410 ГК РФ лишь прекращает обязательство, но не отменяет его возникновения .
Что это значит для бухгалтера
Смотрите на первичку, а не на платежки. Если в актах и счетах-фактурах стоит полная стоимость, НДС начисляется с нее. Зачет, взаимозачет или «сальдирование» — это способ расчетов, а не изменение цены.
Проверяйте формулировки в договоре. Если неустойка названа неустойкой и взимается за нарушение обязательств — она вне базы НДС . Если она фактически привязана к цене (например, «скидка» за досрочную оплату или «бонус» за объем) — риск доначисления.
Помните про смешанные договоры. Когда одна сторона и поставляет товар, и оказывает услуги, зачет против оплаты не скрывает реализацию. Каждая часть облагается отдельно.
Не пытайтесь «оптимизировать» через зачет. Суды видят разницу между гражданско-правовым сальдированием и попыткой убрать выручку из-под налога. Второе заканчивается доначислениями.
Источники: постановление АС Уральского округа от 23.07.2026 № Ф09-2558/26; постановление АС Волго-Вятского округа от 18.05.2026 № Ф01-6245/2026; ст. 39, 146, 162 НК РФ; позиция Президиума ВАС РФ (постановление от 05.02.2008 № 11144/07).