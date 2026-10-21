Гибель товара при атаке БПЛА: Минфин разрешил не восстанавливать НДС и списать убытки

Минфин выпустил письмо от 01.09.2026 № 03-07-11/76470, которое снимает часть налоговых рисков с продавцов, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады маркетплейсов. Главный вывод: входной НДС по утраченному товару восстанавливать не нужно, а убытки можно учесть в расходах по налогу на прибыль.

Минфин выпустил письмо от 01.09.2026 № 03-07-11/76470, которое снимает часть налоговых рисков с продавцов, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады маркетплейсов. Главный вывод: входной НДС по утраченному товару восстанавливать не нужно, а убытки можно учесть в расходах по налогу на прибыль .

Что разъяснил Минфин

По НДС. Выбытие товара в результате событий, не зависящих от воли налогоплательщика (включая атаки БПЛА и другие чрезвычайные ситуации), не является объектом налогообложения НДС. Это следует из п. 1 ст. 146 НК РФ и позиции Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 .

Более того, Минфин прямо указал: ранее принятый к вычету НДС по утраченным товарам восстанавливать не требуется. Эта позиция опирается на решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06, согласно которому утрата имущества при чрезвычайной ситуации не входит в перечень случаев обязательного восстановления НДС .

По налогу на прибыль. Потери от чрезвычайных ситуаций и затраты на ликвидацию их последствий включаются в состав внереализационных расходов (п. 2 ст. 265 НК РФ). Признать их можно в том периоде, когда товар был уничтожен, при соблюдении общих условий ст. 252 НК РФ — расходы должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы .

Главная проблема: как подтвердить утрату

Минфин дал «зелёный свет», но бремя доказывания остаётся на налогоплательщике. Инспекторы будут проверять:

Факт и чрезвычайный характер утраты.

Количество и стоимость уничтоженного имущества.

Нахождение конкретного товара на пострадавшем объекте .

Если маркетплейс не предоставляет акт об утрате, а в личном кабинете товар числится на «недоступном» складе, бухгалтеру придётся собирать косвенные доказательства.

Что делать бухгалтеру: пошаговый алгоритм

1. Запросите официальный акт у маркетплейса. Направьте письменный запрос в поддержку с требованием предоставить документ об утрате/уничтожении товара. Сохраните переписку — она подтвердит, что вы пытались получить доказательства.

2. Соберите внешние подтверждения. Если маркетплейс молчит, используйте:

Скриншоты из личного кабинета, где товар числится на недоступном складе.

Публичные сообщения МЧС или новости об атаке на конкретный логистический объект.

Уведомления маркетплейса о форс-мажоре или ограничении доступа.

3. Оформите внутренний акт списания. Составьте акт (по форме ТОРГ-16 или самостоятельно разработанной) с указанием причины (атака БПЛА), ссылки на переписку или новости и стоимости утраченного товара. Это будет основанием для отражения убытка в учёте.

4. Проведите инвентаризацию расчётов. Если маркетплейс отказывается предоставить акт, зафиксируйте отказ письменно и оформите акт инвентаризации, подтверждающий, что товар не был продан и не был возвращён, а доступ к нему утрачен.

5. Не восстанавливайте НДС. В декларации по НДС не отражайте восстановление налога по утраченному товару. Если инспекторы потребуют восстановить — ссылайтесь на письмо № 03-07-11/76470 и решение ВАС РФ № 10652/06.

Важный нюанс

Минфин в письме отвечал на обращение Ассоциации производителей электроники и бытовой техники, которые просили закрепить запрет на восстановление НДС на уровне НК РФ или экстренных разъяснений . Письмо — это разъяснение, а не норма закона. Если инспекторы на местах будут трактовать иначе, позицию придётся отстаивать в суде, опираясь на этот документ и практику ВАС.

Источники: письмо Минфина от 01.09.2026 № 03-07-11/76470; п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 265 НК РФ; Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33; решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06.