Конвейер ФНС и МВД: как российский бизнес превращают в источник «добровольных» взносов

В 2026 году в России выстраивают новую машину фискального давления. Сначала коммерсанта вызывают в налоговую, кладут на стол бумажку с цепочкой юрлиц и сухо говорят: «Плати». Через месяц — вызов в МВД, где на столе уже лежит протокол допроса с обвинением по статьям о подложных документах. Диалога нет. Есть конвейер.

В 2026 году в России выстраивают новую машину фискального давления. Сначала коммерсанта вызывают в налоговую, кладут на стол бумажку с цепочкой юрлиц и сухо говорят: «Плати». Через месяц — вызов в МВД, где на столе уже лежит протокол допроса с обвинением по статьям о подложных документах. Диалога нет. Есть конвейер.

Схема, которую описывают налоговые адвокаты и профильные издания, проста и страшна своей механистичностью. Весной 2026 года ФНС, ФСБ и МВД пресекли деятельность федеральных «площадок» бумажного НДС — групп, выпускавших фирмы-«дропы» и подложные счета-фактуры. Организаторам предъявили обвинения по ст. 173.3 УК РФ . Но под удар попали не только организаторы. Инспекции через систему АСК НДС начали искать всех, кто отражал вычеты по контрагентам, связанным с этими площадками.

Как это выглядит на практике? Налоговая рассылает бизнесу информационные письма с указанием контрагента, который, по её мнению, имеет отношение к площадке, и предложением уточнить обязательства по НДС и налогу на прибыль. Либо вызывают на комиссию, где побуждают к тому же . Текст уведомлений стандартный, разработан центральным аппаратом ФНС ещё в мае и с тех пор не менялся.

Если компания не реагирует — риски нарастают. Снятие вычетов, доначисления, пени. Штраф 40% по п. 3 ст. 122 НК РФ за умысел. Выездная проверка не только по спорным контрагентам, но и по всей деятельности. И уголовно-правовые риски для руководителя и главбуха: ст. 199, 199.2 УК РФ, а также ст. 173.3 УК РФ — как соучастие в деятельности площадки .

«Под каток попадают все подряд»

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский в интервью изданию «Учет. Налоги. Право» прямо говорит: уже в начале кампании стало понятно, что «под каток» попадут все подряд. Некоторые инспекции решили воспользоваться ситуацией и рассылают уведомления компаниям, которые никакого отношения к «площадочным» историям не имеют, но когда-то ранее у налоговой к ним были вопросы. «Логика налоговиков тут понятна: проверить, проходит твой контрагент по громкому уголовному делу или нет, невозможно, а страх, как известно, иногда побуждает перестраховаться и сделать всё, что от тебя требуется» .

Среди получающих «письма счастья» — абсолютно разный бизнес, как по местоположению, так и по размерам выручки. Если сумма предполагаемой недоимки НДС больше 10 млн рублей, к процессу могут подключиться и правоохранители .

Представитель ФНС на конференции в сентябре 2026 года подтвердил: площадок ещё очень много, претензии не прекратятся. Причём подход изменился. Теперь под сомнение могут поставить все вычеты по контрагенту, связанному с площадкой, даже если проблемной выглядит только часть из них. «Налоговиков теперь обязывают отработать с компанией вычеты целиком и подтвердить реальную сумму» .

МВД подключается

Следующий этап — вызов в МВД. Там на столе уже лежит протокол допроса директоров «технички» и «флагмана» с постановлением о возбуждении дела по ст. 173.2 («Незаконное использование документов для создания юридического лица») и 173.3 («Сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций»). Сотрудники спрашивают: где познакомились, что покупали. Диалог идёт с тяжёлым намёком: «Плати или сядешь».

Юристы подтверждают: угроза выездной проверки и передача сведений в правоохранительные органы — это стандартный инструмент давления. «Такая тактика налогового органа нередко приносит свои плоды в виде незамедлительного предоставления уточнённых налоговых деклараций и доплаты НДС в бюджет» . Однако юристы предупреждают: поспешное исполнение пожеланий инспекторов опасно. «Уточнёнка по итогам такой комиссии — это не способ закрыть вопрос, а готовое признание» .

Почему это происходит именно сейчас

Описание конвейера не существует в вакууме. Оно совпадает с более широкой картиной бюджетного давления.

Военные расходы растут, рубль остаётся крепким (что снижает доходы от экспорта), а нефть дешевеет. Компенсировать это приходится за счёт налогов. И если видимая часть — повышение ставок, акцизов, сборов — обсуждается в новостях, то скрытая часть — то, как на практике происходят налоговые проверки — меняется со страшной скоростью.

Одно из ключевых изменений: к выездным налоговым проверкам в Москве и Петербурге начали привлекать сотрудников ФНС из регионов. Логика проста. Исторически бизнес прятался в столичных оборотах, потому что в Москве с разрывами по НДС в 50 миллионов за три года с тобой могли просто не разговаривать. А в регионах за эту сумму «вытрясут всю душу». Теперь региональных налоговиков командируют в столицы, чтобы они отрабатывали столичные объёмы.

Побочный эффект: «порешать вопросик» больше не получится. Проверку ведёт не родной город, а сотрудники из дальних регионов. С кем договариваться?

Что говорят цифры

Косвенно масштаб кампании подтверждают данные Росимущества. С начала 2026 года продано изъятых у коррупционеров активов на 383,7 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2025 год — 88 млрд. Разница в 4,3 раза за год.

Эта цифра не означает, что коррупции стало в 4 раза больше. Она означает, что механизм изъятия и реализации активов заработал на полную мощность. То, что раньше решалось в «ручном режиме», теперь поставлено на поток.

Параллельно растёт количество уголовных дел по коррупции. И, что важно, начинают трогать людей такого уровня, которых раньше «не трогали». Консервы распечатывают со всех сторон. Не только коммерсов.

Что это значит для бизнеса

Конвейер работает не потому, что кто-то лично ненавидит бизнес. Он работает потому, что система нуждается в деньгах, а у системы есть инструменты: налоговая, полиция, суды, Росимущество. Эти инструменты настраиваются на максимальную производительность.

Для бизнеса это означает одно: старые схемы перестают работать. «Прокладки» и «технички» больше не защищают. Региональные налоговики в столицах не берут взяток (или берут, но не у тех). МВД работает в связке с ФНС. Цикл занимает месяц, а не год.

Юристы советуют не паниковать, но и не расслабляться. Если сделка была реальной — защищать вычеты, собирать документы, доказывать фактическое исполнение. Если сделки не было — считать риски и принимать решение о добровольной доплате, но не в кабинете инспектора, а после консультации с адвокатом .

Главное — не игнорировать вызов. Штраф за неявку небольшой, но игнорирование резко повышает шансы попасть в план выездных проверок .

Если механизм налаживается сейчас, через полгода он будет работать как часы. Вопрос не в том, будет ли давление. Вопрос в том, кто окажется следующим в кабинете с бумажкой на столе.