Пять личных рисков главбуха — и что спасает в спорах

Раньше бухгалтер рисковал в основном штрафами для компании. Теперь риски стали личными: ФНС предлагает штрафовать самого бухгалтера по «взрослой» статье КоАП, приставы штрафуют за алиментные платежки, а работодатели — судятся за старые переводы и премии. Разбираем пять сценариев и документы, которые в каждом из них решают исход.
Риск 1. Штраф в 20 раз больше — за несданную отчетность
ФНС рекомендовала инспекторам применять за непредставление бухотчетности часть 1 статьи 15.11 КоАП — штраф до 10 тыс. руб. вместо прежних 500 руб. по статье 15.6. Но статьи делят ситуации по-разному: 15.11 — это когда отчетности вообще нет в течение срока хранения, а не когда она составлена, но не дошла до инспекции из-за ошибки при отправке или каприза оператора ЭДО.
Что делать: если штраф выписали по 15.11, а отчетность фактически была — это основание для суда. Сохраняйте подписанный экземпляр баланса, дату формирования в учетной программе, файл отчета и сообщения оператора ЭДО. Должностная инструкция и приказ о распределении обязанностей покажут, кто отвечал за отправку, а квитанция о приеме — получил ли инспектор отчет.
Риск 2. Приставы штрафуют за документы по алиментам
Требования к удержаниям ужесточили: коды дохода в платежках и сведения об удержаниях теперь закреплены в законе, штраф — до 20 тыс. руб. Но практика показывает: протокол пристава — не приговор.
Один суд отменил штраф: пристав противоречиво описал нарушение и не указал, когда бухгалтер его совершила.
Другой суд штраф в 15 тыс. руб. оставил: бухгалтер действительно не удержала алименты и не передала приставу сведения, и ссылка на «строгость наказания» не сработала.
Что делать: спор о процедуре выигрывается проверкой протокола — совпадают ли нарушение, даты и ссылки на конкретные обязанности. Спор о факте — только документами: исполнительный лист, приказ об увольнении должника, журнал исходящей корреспонденции, почтовые квитанции, электронные подтверждения отправки.
Риск 3. Увольнение за то, что сделал коллега
Из 1С пропал документ на 800 тыс. руб. — бухгалтеру выговор и увольнение. Суд отменил оба взыскания: доступ к компьютеру и паролям был и у других сотрудников, а видеозапись компания попыталась представить только в кассации — суд новое доказательство исследовать отказался. Итог: 285,5 тыс. руб. за вынужденный прогул плюс 50 тыс. морального вреда.
Что делать: храните журнал регистрации 1С, права доступа, сведения о пользователях и компьютерах. Если пароль общий — одной записи под именем бухгалтера для претензий недостаточно. И помните: для взыскания работодателю мало найти ошибку — нужно доказать, какую обязанность нарушил сотрудник, в чем его вина и связь с работой (ст. 192, 193 ТК).
Риск 4. Новое руководство требует вернуть ваши старые переводы
Бухгалтер гасила кредиты компании собственными деньгами — 8,87 млн руб. по банковским выпискам. Новое руководство взыскало с неё «ущерб» около 7 млн. Суд отказал: выписки показывали и встречные платежи, а бывший директор подтвердил, что знал о помощи компании.
Но не всегда так гладко: в похожем деле бухгалтер взыскала только 880 тыс. из 6 млн — часть расходов она не подтвердила авансовыми отчетами.
Что делать: по общему правилу ответственность за обычную ошибку — в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК); полная ответственность требует доказанного ущерба и вины (ст. 243). Сохраняйте банковские выписки, чеки, переписку о расчетах и авансовые отчеты — границу между «ущербом» и «подозрительными переводами» суды проводят именно по документам.
Риск 5. Требование вернуть зарплату и премии
Две компании после увольнения главбухов потребовали вернуть «переплату» — 581 тыс. и почти 2 млн руб. Оба суда встали на сторону бухгалтеров: сведения, которые сами компании направляли в ФНС и СФР, не подтверждали версию о переплате, а в спорных платежках стояли электронные подписи и директора, и бухгалтера.
Что делать: одного расчета «переплаты» мало. Работодателю придется объяснить, почему он годами согласовывал выплаты, а опомнился спустя годы. Ваша защита — расчетные ведомости, приказы о премиях, платежки и сведения, уже отправленные в ФНС и СФР.
Коротко: чек-лист главбуха
Отчетность — фиксируйте даты формирования и отправки, храните квитанции ЭДО.
Алименты — проверяйте протоколы пристава на противоречия, храните подтверждения отправки.
1С — следите, чтобы доступ не был общим; журнал регистрации — ваш главный свидетель.
Личные деньги в обороте компании — оформляйте документально, даже если директор «в курсе».
Премии и зарплата — все спорные выплаты должны идти через подписанные приказы и отражаться в отчетности.
Общая мысль одна: в каждом из пяти споров выигрывает не тот, кто прав по ощущениям, а тот, у кого на руках документы, доказывающие фактическое состояние дел на дату события. Бухгалтерская профессия давно измеряется не только точностью проводок, но и умением собрать свой собственный доказательный архив.