Пять личных рисков главбуха — и что спасает в спорах

Риск 1. Штраф в 20 раз больше — за несданную отчетность

ФНС рекомендовала инспекторам применять за непредставление бухотчетности часть 1 статьи 15.11 КоАП — штраф до 10 тыс. руб. вместо прежних 500 руб. по статье 15.6. Но статьи делят ситуации по-разному: 15.11 — это когда отчетности вообще нет в течение срока хранения, а не когда она составлена, но не дошла до инспекции из-за ошибки при отправке или каприза оператора ЭДО.

Что делать: если штраф выписали по 15.11, а отчетность фактически была — это основание для суда. Сохраняйте подписанный экземпляр баланса, дату формирования в учетной программе, файл отчета и сообщения оператора ЭДО. Должностная инструкция и приказ о распределении обязанностей покажут, кто отвечал за отправку, а квитанция о приеме — получил ли инспектор отчет.