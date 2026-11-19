С 1 января 2027 года Банк России начнет передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, которые систематически получают переводы от других физлиц. Норма содержится в поправках к законопроекту бюджетного пакета, опубликованным к рассмотрению во втором чтении.

С 1 января 2027 года Банк России начнёт передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, которые систематически получают переводы от других физлиц. Норма содержится в поправках к законопроекту бюджетного пакета, опубликованным к рассмотрению во втором чтении.

Что меняется

Поправки затрагивают статью 85 Налогового кодекса и обязывают регулятора передавать налоговикам данные о физлицах, операции по счетам которых «обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц». Речь идёт о личных текущих счетах граждан — расчётные счета, которые открывают, например, ИП, мера не коснётся.

Конкретных критериев в норме нет: ни минимальная сумма поступлений, ни число переводов, ни период оценки «систематичности» в тексте законопроекта не названы. Признаки, форма, формат и периодичность передачи данных будут определены отдельным соглашением между ЦБ и ФНС. По сведениям РБК, отправной точкой контроля станет порог незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год.

Полную выписку по всем счетам регулятор передавать не будет — в налоговую уйдут сведения о гражданах, без указания конкретных сумм поступлений. Но этого достаточно, чтобы запустить механизм: получив сигнал от ЦБ, ФНС сможет запросить у банков выписки по счетам таких граждан. Сейчас налоговые органы вправе делать это лишь при вынесении решения о взыскании задолженности, в ходе проверки или при истребовании документов — причём в последнем случае требуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа.

Зачем это нужно

Минфин пояснил, что обмен информацией направлен на выявление доходов, скрываемых от налогообложения: сегодня безналичные переводы между физлицами находятся за «периметром» налогового контроля, хотя зачастую являются оплатой товаров и услуг. По оценке ФНС, инициатива принесёт бюджету не менее 49,3 млрд рублей ежегодно начиная с 2027 года.

Обмен будет двусторонним. ФНС, в свою очередь, передаст ЦБ сведения об открытии и закрытии счетов и вкладов граждан без статуса ИП, об электронных кошельках, о категориях среднемесячных доходов физлиц и об организациях без признаков реальной финансово-хозяйственной деятельности. Сведя официальные декларации с реальным движением денег по картам, ведомства получат возможность автоматически выявлять разрыв между задекларированным и фактическим доходом.

Без обратной силы

Изначальная редакция поправок предусматривала распространение нормы и на операции, совершённые с 1 января 2026 года. Замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании бюджетного комитета Госдумы признал, что это придавало норме обратную силу, и согласился ограничить её действие операциями с 1 января 2027 года. «Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был ещё весной внесён», — пояснил он.

Кого коснётся в первую очередь

В зоне риска — те, кто получает на личную карту регулярную выручку без регистрации статуса: онлайн- и офлайн-продавцы, репетиторы, стилисты и другие работающие на себя, а также люди, неофициально трудоустроенные у физлиц — няни, водители, домработницы. Главным критерием, по оценке юристов, станет разрыв между официальным доходом человека и регулярными поступлениями от других граждан; дополнительные ориентиры — антиотмывочные пороги ЦБ (свыше 50 плательщиков в месяц, более 30 операций с физлицами в сутки).

При этом сама передача сведений не означает автоматического доначисления налогов: ФНС будет проводить проверку, и гражданин сможет либо уплатить налоги, либо объяснить источник поступлений. ФНС ранее подчёркивала, что переводы от близких родственников и обычная семейная взаимовыручка, за которыми не стоит предпринимательская деятельность, под контроль не попадают, а сумма переводов — лишь один из признаков рисковой операции, сама по себе проверку она не запускает.

Однако последствия в случае подтверждения незадекларированной предпринимательской деятельности ощутимые: по налоговому законодательству физлицо, ведущее бизнес без регистрации, приравнивается к ИП на общей системе — доначислят НДФЛ и НДС по ставке 22%, плюс штрафы, размер которых при доказанном умысле достигает 40%. Для сравнения: налог на профессиональный доход с поступлений от физлиц — 4%.

Закон, если его примут, вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования.