Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры

Анализируем требование
Требования, которым должно соответствовать ПО, указаны в правилах формирования и ведения реестра Минцифры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236.
Для проверки соответствия можно использовать наш чек-лист.
Одно из требований в Постановлении выглядит так:
общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, оказание услуг по разработке, модификации и адаптации программы для электронных вычислительных машин или базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, составляет менее 30 процентов выручки, полученной правообладателем (правообладателями) за истекший календарный год в качестве вознаграждения за предоставление права использования программы для электронных вычислительных машин или базы данных на основании лицензионного или иного вида договора.
На что важно обратить внимание:
Эксперты Минцифры смотрят не на размер, а на соотношение выплат и выручки. Максимально допустимое соотношение — 29/71.
При подсчете нужно учитывать суммы за истекший календарный год. Например, при подаче заявления в 2023 году требуются данные за 2022 год, в 2024 году — за 2023.
Выплаты могут быть не только по лицензионным договорам, но и по иным, по которым можно пользоваться сторонними компонентами, — законодатель не конкретизирует требования к виду договора. Еще учитываются выполнение работ, оказание услуг по разработке, адаптации и модификации ПО. Договор отчуждения в этот перечень не входит.
Учитываются выплаты не только иностранным компаниям, но и:
иностранным гражданам;
агентам или представителям иностранных компаний или граждан;
российским компаниям, контролируемым иностранными компаниями или гражданами;
российским компаниям, контролируемым агентами или представителями иностранных компаний или граждан.
Собираем документы
Чтобы подать заявление, необходимо подготовить документы о выручке и выплатах — для этого считаем суммы и собираем документы.
Выручка:
сумма вознаграждения за предоставление права использования ПО;
за истекший календарный год;
подтверждающие документы: бухгалтерские справки, бухгалтерские выписки по строке соответствующего НМА, акты, выписки из бухгалтерского баланса.
Выплаты:
сумма выплат в пользу иностранных лиц;
за истекший календарный год;
подтверждающие документы: бухгалтерские справки с указанием выплат + сканы договоров, платежных поручений, бухгалтерских выписок.
Что прикладывать, если нет выручки и выплат?
Для подтверждения отсутствия выручки подойдут те же самые документы, что и в списке выше, но с нулевым значением.
Например, можно подать бухгалтерскую справку. Делимся нашим шаблоном.
Если нет выплат иностранным лицам за использование компонентов или разработку ПО, то можно приложить в подтверждение письмо в свободной форме с подписью генерального директора.
Мы используем такой шаблон.
Подаем заявление
На 10 шаге заявления необходимо заполнить следующие поля:
год выплат — в списке выпадает только один вариант — истекший календарный год;
общая сумма выплат — указываете значение;
документы, подтверждающие сумму выплат, — загружаете по очереди, предварительно написав название документа;
выручка — указываете значение;
документы, подтверждающие сумму выручки, — загружаете по очереди, предварительно написав название документа.
Последнее поле «Сумма выплат за истекший календарный год, в процентах (%)» заполнять не надо, так как процентное соотношение определяется автоматически исходя из введенных выше данных.
Подаем уведомление после включения в реестр
После включения в реестр необходимо следить за актуальностью и достоверностью сведений.
Минцифры минимум 1 раз в календарный год проверяет соответствие сведений требованиям. Сроки проверки неизвестны, поэтому важно всегда быть к ней готовым. Также ежегодно до 1 апреля необходимо уведомлять Минцифры об изменении сведений о выплатах иностранным лицам, даже если изменений не было.
Для этого надо подать уведомление на сайте реестра и заполнить его по аналогии с 10 шагом заявления о включении. Можно использовать наши шаблоны.
Подводим итоги
Если планируете включать ПО в реестр Минцифры, то важно помнить про ограничения по соотношению выручки от ПО и выплат иностранным лицам. К тому же после включения в реестр правообладатель обязан обновлять данные о выплатах ежегодно до 1 апреля.
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Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Павел, большое спасибо за такой интересный пост! И за шаблоны!😍