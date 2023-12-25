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Павел Мищенко
НДС

Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры

Чтобы не платить НДС при реализации программы, можно зарегистрировать ее в реестре отечественного ПО. Для включения в реестр потребуются и бухгалтерские документы. Необходимо подтвердить, что общая сумма выплат по договорам с иностранным правообладателем за использование компонентов не превышает 30% от выручки за предоставление права использования ПО.
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Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Анализируем требование

Требования, которым должно соответствовать ПО, указаны в правилах формирования и ведения реестра Минцифры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236.

Для проверки соответствия можно использовать наш чек-лист.

Одно из требований в Постановлении выглядит так: 

общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, оказание услуг по разработке, модификации и адаптации программы для электронных вычислительных машин или базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, составляет менее 30 процентов выручки, полученной правообладателем (правообладателями) за истекший календарный год в качестве вознаграждения за предоставление права использования программы для электронных вычислительных машин или базы данных на основании лицензионного или иного вида договора.

На что важно обратить внимание:

  1. Эксперты Минцифры смотрят не на размер, а на соотношение выплат и выручки. Максимально допустимое соотношение — 29/71.

  2. При подсчете нужно учитывать суммы за истекший календарный год. Например, при подаче заявления в 2023 году требуются данные за 2022 год, в 2024 году — за 2023.

  3. Выплаты могут быть не только по лицензионным договорам, но и по иным, по которым можно пользоваться сторонними компонентами, — законодатель не конкретизирует требования к виду договора. Еще учитываются выполнение работ, оказание услуг по разработке, адаптации и модификации ПО. Договор отчуждения в этот перечень не входит.

  4. Учитываются выплаты не только иностранным компаниям, но и:

  • иностранным гражданам;

  • агентам или представителям иностранных компаний или граждан;

  • российским компаниям, контролируемым иностранными компаниями или гражданами;

  • российским компаниям, контролируемым агентами или представителями иностранных компаний или граждан.

Собираем документы

Чтобы подать заявление, необходимо подготовить документы о выручке и выплатах — для этого считаем суммы и собираем документы.

Выручка: 

  • сумма вознаграждения за предоставление права использования ПО;

  • за истекший календарный год;

  • подтверждающие документы: бухгалтерские справки, бухгалтерские выписки по строке соответствующего НМА, акты, выписки из бухгалтерского баланса.

Выплаты:

  • сумма выплат в пользу иностранных лиц;

  • за истекший календарный год;

  • подтверждающие документы: бухгалтерские справки с указанием выплат + сканы договоров, платежных поручений, бухгалтерских выписок.

Что прикладывать, если нет выручки и выплат? 

Для подтверждения отсутствия выручки подойдут те же самые документы, что и в списке выше, но с нулевым значением. 

Например, можно подать бухгалтерскую справку. Делимся нашим шаблоном

Если нет выплат иностранным лицам за использование компонентов или разработку ПО, то можно приложить в подтверждение письмо в свободной форме с подписью генерального директора. 

Мы используем такой шаблон

Подаем заявление

На 10 шаге заявления необходимо заполнить следующие поля:

  1. год выплат — в списке выпадает только один вариант — истекший календарный год;

  2. общая сумма выплат — указываете значение;

  3. документы, подтверждающие сумму выплат, — загружаете по очереди, предварительно написав название документа;

  4. выручка — указываете значение;

  5. документы, подтверждающие сумму выручки, — загружаете по очереди, предварительно написав название документа.

Последнее поле «Сумма выплат за истекший календарный год, в процентах (%)» заполнять не надо, так как процентное соотношение определяется автоматически исходя из введенных выше данных.

Подаем уведомление после включения в реестр

После включения в реестр необходимо следить за актуальностью и достоверностью сведений.

Минцифры минимум 1 раз в календарный год проверяет соответствие сведений требованиям. Сроки проверки неизвестны, поэтому важно всегда быть к ней готовым. Также ежегодно до 1 апреля необходимо уведомлять Минцифры об изменении сведений о выплатах иностранным лицам, даже если изменений не было.

Для этого надо подать уведомление на сайте реестра и заполнить его по аналогии с 10 шагом заявления о включении. Можно использовать наши шаблоны.

Подводим итоги 

Если планируете включать ПО в реестр Минцифры, то важно помнить про ограничения по соотношению выручки от ПО и выплат иностранным лицам. К тому же после включения в реестр правообладатель обязан обновлять данные о выплатах ежегодно до 1 апреля.

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Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Павел, большое спасибо за такой интересный пост! И за шаблоны!😍

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры

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