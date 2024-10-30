Руководство по государственной аккредитации ИТ-компаний

Общие положения, требования и чек-листы, пошаговая инструкция получения, что делать после.

С 2022 года мы помогаем ИТ-компаниям получать аккредитации.

Тогда же начали составлять руководство и подробно описывать детали процесса. Эта редакция — результат труда семи юристов, каждый из которых дополнил материалы личным опытом, знаниями и нюансами из практики.

Мы используем эти материалы в ежедневной работе и обучаем по ним новых сотрудников.

А теперь – делимся с вами.

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Широкое распространение приветствуется.