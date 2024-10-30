Руководство по государственной аккредитации ИТ-компаний

С 2022 года мы помогаем ИТ-компаниям получать аккредитации.
Тогда же начали составлять руководство и подробно описывать детали процесса. Эта редакция — результат труда семи юристов, каждый из которых дополнил материалы личным опытом, знаниями и нюансами из практики.
Мы используем эти материалы в ежедневной работе и обучаем по ним новых сотрудников.
А теперь – делимся с вами.
Широкое распространение приветствуется.
Комментарии1
Павел, спасибо за пост и классный гайд! Забрала в закладки. Пишите чаще!