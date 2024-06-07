Как сообщить команде об увольнении сотрудника: подходы и последствия

Глава первая. Увольнение
Не важно по каким причинам случилось увольнении и кто его инициировал. Мы не работаем вечно в одной компании. Каждый из нас хотя бы раз увольнялся. Так вот, важно то, как ты уходишь из компании и важно не перечеркнуть своим уходом десятилетнюю работу.
Чем дольше сотрудник работал в компании, тем громче шепот коллег в день его увольнения… за спиной руководителя.
Понимаю, мы всегда думаем прежде всего о себе и беспокоимся, не может ли случиться и с нами такое.
Сегодня уволили Олега, а завтра что, уволят меня?
Часто сотрудник не говорит, что он был откровенно плох и решение об увольнении справедливое.
Часто руководитель отстаивает интересы компании и говорит, что ждет от новичка больших результатов, а не так как это было у Олега.
Я же выбираю говорить правду. Иногда она ранит. Тогда приходится говорить мало и много улыбаться.
17 лет я управляю командами и вот мой простой вывод: сильные сотрудники, особенно руководители, по-настоящему проявляются именно в момент увольнения. Что говорят коллегам (еще не бывшим и уже бывшим), как отзываются о компании, какой тон выбирают, какой шлейф за собой оставляют. Все сразу становится понятно.
Это относится и к руководителям, которые увольняют сотрудника. Да. правило работает в обе стороны.
Слабые не понимают, что в своих попытках перед уходом сильно навредить компании, они прежде всего пачкаются сами.
Всегда оставайся сильным!
Глава вторая. Клерк
Сегодня мне нужно было написать в корпоративном портале ребятам об очень хороших и немного грустных новостях. Смотрите, что получилось.
Всем привет!
Ребята, у нас уже очень жаркое лето и много волнительного случилось.
Про хорошее вы знаете.
Самое большое событие - с нами работает Алексей Иванов. Он директор продукта Клерк.Премиум.
Мы делаем шаг в сторону Геткурса и планируем настроить цепочки, воронки и сделать кратный рост продаж курсов. При этом не нарушая уже существующие процессы продаж курсов на сайте. Над этим работает Дмитрий Ковалев
Набирает обороты «ТоТ еще разговор», интервью проходят в офисе Клерка. Ближайшая встреча в эту субботу с основателем сервиса «Мое Дело» Алексеем Петровым. Чтобы не пропускать новости, подпишитесь на канал
Но есть новости с оттенком грусти:
Неделю работали с исполнительным директором. Фундаментально не сошлись в вопросах управления. Решение приняли быстро, расстались.
Марина Снеговская больше не работает в компании. Она прошла большой путь в Клерке, от главреда до издателя. Приняли совместное взрослое взвешенное решение двигаться дальше, но уже не вместе.
А сегодня у Алены Алексеевой, руководитель HR - отдела, последний рабочий день. Мы грустим, но понимаем, что иногда так случается и крепко обнимаем Алену.
Такое начало месяца.
Можно было бы промолчать о не очень веселых новостях. Но мы сильные, справимся)
В целом, сейчас у компании большой и качественный рост. Двигаемся дальше!
Заключение
Попросила ИИ придумать историю об увольнении, в качестве примера, и варианты развития событий.
Пример увольнения по инициативе работодателя: Алексей работал руководителем отдела продаж, но его результаты последние несколько кварталов были ниже ожидаемых. Компания приняла решение об увольнении после нескольких предупреждений. Несмотря на это, процесс увольнения был проведен с уважением: Алексею предложили компенсацию, помощь в поиске новой работы и возможность обучения для повышения квалификации.
Неэтичное поведение: Алексей, узнав о своём увольнении, стал распространять негатив о компании, пытаясь убедить коллег в несправедливости решения. Он отказался передавать дела своему преемнику и ушёл, оставив неразрешённые вопросы и напряжение в команде.
Этичное поведение: Несмотря на увольнение, Алексей профессионально подошёл к завершению своих обязанностей, обеспечил полную передачу дел и даже предложил консультационную поддержку своему преемнику. Он покинул компанию с благодарностью за предоставленные возможности и уроки, которые он извлёк из опыта.
Комментарии1
Из Клерка ушла очень способная сотрудница Татьяна и компания, к сожалению, не позаботилась о том, чтоб подписчики не потеряли Клерка как реального помощника в работе. Без Татьяны он сдал очень. Пост хороший, но правда иная…