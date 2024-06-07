Как сообщить команде об увольнении сотрудника: подходы и последствия

На самом деле, планировалось, что здесь будет пост про «Клерк», его сильную команду и интересные проекты. И только тот, кто дочитает статью до конца, узнает, что же случилось на самом деле.

Глава первая. Увольнение

Не важно по каким причинам случилось увольнении и кто его инициировал. Мы не работаем вечно в одной компании. Каждый из нас хотя бы раз увольнялся. Так вот, важно то, как ты уходишь из компании и важно не перечеркнуть своим уходом десятилетнюю работу.

Чем дольше сотрудник работал в компании, тем громче шепот коллег в день его увольнения… за спиной руководителя.

Понимаю, мы всегда думаем прежде всего о себе и беспокоимся, не может ли случиться и с нами такое.

Сегодня уволили Олега, а завтра что, уволят меня?

Часто сотрудник не говорит, что он был откровенно плох и решение об увольнении справедливое.

Часто руководитель отстаивает интересы компании и говорит, что ждет от новичка больших результатов, а не так как это было у Олега.

Я же выбираю говорить правду. Иногда она ранит. Тогда приходится говорить мало и много улыбаться.

Офис Клерка

17 лет я управляю командами и вот мой простой вывод: сильные сотрудники, особенно руководители, по-настоящему проявляются именно в момент увольнения. Что говорят коллегам (еще не бывшим и уже бывшим), как отзываются о компании, какой тон выбирают, какой шлейф за собой оставляют. Все сразу становится понятно.

Это относится и к руководителям, которые увольняют сотрудника. Да. правило работает в обе стороны.

Слабые не понимают, что в своих попытках перед уходом сильно навредить компании, они прежде всего пачкаются сами.

Всегда оставайся сильным!

Глава вторая. Клерк

Офис Клерка. Митап.

Сегодня мне нужно было написать в корпоративном портале ребятам об очень хороших и немного грустных новостях. Смотрите, что получилось.

Всем привет!

Ребята, у нас уже очень жаркое лето и много волнительного случилось. Про хорошее вы знаете. Самое большое событие - с нами работает Алексей Иванов. Он директор продукта Клерк.Премиум. Мы делаем шаг в сторону Геткурса и планируем настроить цепочки, воронки и сделать кратный рост продаж курсов. При этом не нарушая уже существующие процессы продаж курсов на сайте. Над этим работает Дмитрий Ковалев Набирает обороты «ТоТ еще разговор», интервью проходят в офисе Клерка. Ближайшая встреча в эту субботу с основателем сервиса «Мое Дело» Алексеем Петровым. Чтобы не пропускать новости, подпишитесь на канал Тот еще разговор. Интервью с Ивановым Алексеем. Но есть новости с оттенком грусти: Неделю работали с исполнительным директором. Фундаментально не сошлись в вопросах управления. Решение приняли быстро, расстались. Марина Снеговская больше не работает в компании. Она прошла большой путь в Клерке, от главреда до издателя. Приняли совместное взрослое взвешенное решение двигаться дальше, но уже не вместе. А сегодня у Алены Алексеевой, руководитель HR - отдела, последний рабочий день. Мы грустим, но понимаем, что иногда так случается и крепко обнимаем Алену.



Такое начало месяца. Можно было бы промолчать о не очень веселых новостях. Но мы сильные, справимся) В целом, сейчас у компании большой и качественный рост. Двигаемся дальше!

Заключение

Попросила ИИ придумать историю об увольнении, в качестве примера, и варианты развития событий.