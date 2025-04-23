Смотрю ворованный курс «Клерка». Страшная история

История Светланы или как из курса родился судебный иск

Светлане 46 лет. Она бухгалтер с 20-летним стажем, работает в торговой компании, ведёт и ИП, и юрлицо. Ответственная, аккуратная, дотошная. Старается быть в теме — подписана на все бухгалтерские каналы и чаты, слушает вебинары, что-то читает в обед.

В июне прошлого года поняла: письма от налоговой сыпятся как из ведра, вопросов больше, чем ответов, а её любимая табличка в Excel больше не спасает.

Светлана решает учиться. И покупает курс на «Клерке»: «Главный бухгалтер на УСН»

💬 «Дорого. Но, думаю, один раз надо. Не всю жизнь же по старинке».

Она проходит курс честно:

☑️ Слушает лекции

☑️ Делает домашки и проходит тесты

☑️ Задает вопросы и получает подробные ответы

☑️ Участвует во всех встречах с преподавателями

☑️ Сдаёт аттестацию

☑️ Получает диплом установленного образца

☑️ Чувствует: я прокачалась. Я могу. Я знаю.

Но потом её одолевает мысль:💭 «Ну и зачем я столько потратила? Вон в чате пишут, что где-то можно взять дешевле. Может, отбить часть?”»

Светлана выкладывает курс на один из пиратских сайтов. Выставляет цену: в 10 раз ниже, чем официально на «Клерке». Покупатели находятся быстро. Копеечки капают.

В чате для бухгалтеров она даже написала: «Девочки, могу доступ дать. Всё то же самое, что и в оригинале. Только дешевле — проверено на себе.»

И тут всё пошло не по плану.

Через 7 месяцев — вызов в суд.

Оказывается, владелец пиратского сайта не особо берег своих «партнёров».

Как только начались разбирательства, он слил всех, кто размещал материалы.

Светлана в списке — с почтой, IP, сканами экранов, даже её письмо с предложением «дать доступ» сохранилось. А потом ей написали две разгневанные бухгалтерши.

Первая — влетела на штраф после отчётности.

Делала по курсу, скачанному у Светланы. А информация там была устаревшая - столько изменений в 2025 году!

Вторая — спорила с главным бухгалтером, ссылаясь на норму из курса. Уволили. Потому что «норма» оказалась старой. И не действовала уже с начала года.

Светлана не спит. Суд — через неделю.

Ей стыдно. Неловко. Обидно.

Она не хотела никому зла. Просто... хотела немного сэкономить.



Все герои в истории вымышленные, как и сама история. Но смысл передан невероятно точно.