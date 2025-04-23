Смотрю ворованный курс «Клерка». Страшная история

История Светланы или как из курса родился судебный иск
Светлане 46 лет. Она бухгалтер с 20-летним стажем, работает в торговой компании, ведёт и ИП, и юрлицо. Ответственная, аккуратная, дотошная. Старается быть в теме — подписана на все бухгалтерские каналы и чаты, слушает вебинары, что-то читает в обед.
В июне прошлого года поняла: письма от налоговой сыпятся как из ведра, вопросов больше, чем ответов, а её любимая табличка в Excel больше не спасает.
Светлана решает учиться. И покупает курс на «Клерке»: «Главный бухгалтер на УСН»
💬 «Дорого. Но, думаю, один раз надо. Не всю жизнь же по старинке».
Она проходит курс честно:
☑️ Слушает лекции
☑️ Делает домашки и проходит тесты
☑️ Задает вопросы и получает подробные ответы
☑️ Участвует во всех встречах с преподавателями
☑️ Сдаёт аттестацию
☑️ Получает диплом установленного образца
☑️ Чувствует: я прокачалась. Я могу. Я знаю.
Но потом её одолевает мысль:💭 «Ну и зачем я столько потратила? Вон в чате пишут, что где-то можно взять дешевле. Может, отбить часть?”»
Светлана выкладывает курс на один из пиратских сайтов. Выставляет цену: в 10 раз ниже, чем официально на «Клерке». Покупатели находятся быстро. Копеечки капают.
В чате для бухгалтеров она даже написала: «Девочки, могу доступ дать. Всё то же самое, что и в оригинале. Только дешевле — проверено на себе.»
И тут всё пошло не по плану.
Через 7 месяцев — вызов в суд.
Оказывается, владелец пиратского сайта не особо берег своих «партнёров».
Как только начались разбирательства, он слил всех, кто размещал материалы.
Светлана в списке — с почтой, IP, сканами экранов, даже её письмо с предложением «дать доступ» сохранилось.
А потом ей написали две разгневанные бухгалтерши.
Первая — влетела на штраф после отчётности.
Делала по курсу, скачанному у Светланы. А информация там была устаревшая - столько изменений в 2025 году!
Вторая — спорила с главным бухгалтером, ссылаясь на норму из курса.
Уволили. Потому что «норма» оказалась старой. И не действовала уже с начала года.
Светлана не спит. Суд — через неделю.
Ей стыдно. Неловко. Обидно.
Она не хотела никому зла. Просто... хотела немного сэкономить.
Все герои в истории вымышленные, как и сама история. Но смысл передан невероятно точно.
Так в чем же суть?
В марте я выступала в Центре студенческого предпринимательства КубГАУ.
Тема звучала серьёзно: Технологии в продажах: от digital-маркетинга и CRM-систем до SEO и лендингов. Самое интересное началось, когда после лекции перешли к вопросам из зала.
Один вопрос мне показался особенно интересным и острым, ранее его никто не задавал: как мы боремся с воровством контента?
Воровство контента — это нарушение закона. И здесь так много негативных последствий, что стоит тысячу раз подумать, прежде чем идти по этой темной дорожке.
Комментарий Анастасии Ковалевой (руководитель юридического отдела Клерка)
За воровство контента, в том числе за его распространение через складчину, предусмотрены следующие правовые последствия:
1. Судебные иски с компенсацией ущерба (от 10 000 до 5 000 000 рублей) (ст. 1301)
2. Административные штрафы от 2 000 до 200 000 рублей или до 18 месяцев зарплаты/дохода рублей с конфискацией контрафактных материалов (ст. 7.12)
3. Уголовное наказание с лишением свободы до 6 лет (п.3 ст 146)
4. За совершенные преступления, предусмотренные п. 2 ст. 146 УК РФ возможны штрафы и обязательные и принудительные работы до двух лет, лишение свободы до двух лет.
5. Блокировка аккаунтов и удаление контента на платформах.
Что получает тот, кто купил ворованный курс?
📌 Ворованный курс — это отсутствие обновлений. Он точно будет не актуальным, не учитывает изменения в законодательстве (а их сейчас огромное количество!)
📌 Никаких подтверждающих документов не получает (дипломы и удостоверения у нас установленного образца, данные вносим в ФИС ФРДО или сертификат «Клерка», подтверждающий прохождение обучения )
📌 Никакой поддержки - экспертных консультаций здесь не будет, проверки тестовых и домашних заданий нет, встреч с преподавателем не будет. Куратор не поможет пройти курс от начала и до конца и уложиться в разумные сроки.
📌 И, главное, огромные риски для компании, где бухгалтер забирает ворованный контент. Посмотрел курс — пошёл делать — получил штраф от налоговой.
Потому что в пиратской версии не было актуальных данных.
В центре обучения «Клерка» работает большая команда: эксперты, методологи и методисты, преподаватели, специалисты контроля качества. Перед ребятами стоит большая задача: отслеживать абсолютно все изменения, нововведения в законодательстве и актуализировать информацию в курсах. Нам важно, чтобы учащиеся получали актуальную информацию своевременно.
Что делать?
Актуальный, оригинальный курс профпереподготовки про УСН можно купить только тут Главный бухгалтер по УСН
Можно быть уверенным, в этом курсе уже учтены все изменения:
С 1 января 2025 года добавилось много новшеств в уплате налогов на УСН: ввели НДС для упрощенцев, новые формы деклараций, изменились лимиты работы на УСН и ставки НДФЛ, заработал новый порядок формирования налоговой базы с учетом появившегося НДС.
Выросла налоговая нагрузка на компании малого и среднего бизнеса и ИП.
Теперь бухгалтер, работающий на УСН, должен уметь правильно выбрать ставку и формировать декларацию по НДС, работать с новыми ФСБУ и считать НДФЛ по пяти ставкам.
Самое главное, надо грамотно оптимизировать налоговую нагрузку на компанию и не получить требование от налоговой, которая постоянно усиливает свой контроль.
Комментарии4
Ничего себе детективная история!
почти правда)
Были уже случаи, когда Клерк действительно судился из-за авторских прав?
так речь о сэкономить или всё же о заработать ?