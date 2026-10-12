Как сбои в работе Яндекса повлияли на Клерк

Клерк, так же как и большинство сайтов, пользуется инфраструктурой Яндекса. У нас большая и сложная IT-платформа, которая размещается в нескольких дата-центрах. Часть инфраструктуры размещалась в Яндексе и пострадала в результате деградации сервисов. IT-команда Клерка делает всё возможное, чтобы наши пользователи не заметили последствий деградации сервисов Яндекса.
Какие внешние сервисы Клерка пострадали
Наибольший урон в моменте пришёлся на нашу новую СПС https://klerk.systems/ — она не работала несколько часов после первой атаки на ДЦ Яндекса, но к утру её вернули в строй.
До сих пор не работает оплата услуг Клерка через рассрочку Яндекс.Сплит — проблема на стороне самого Яндекса, и сроков восстановления, к сожалению, пока никто не называет. К счастью, у нас есть похожий вариант — сервис «Долями» от Т-Банка, который работает хорошо. Об этом сегодня писали новость.
Также не работают личные сообщения, которые размещались как раз в том самом дата-центре.
Над личными сообщениями мы работаем и восстановим их на другой инфраструктуре.
Внутренние инструменты
Но основные проблемы авария вызвала во внутренних процессах команды. IT-департамент в приоритетном порядке занимается сменой инфраструктуры, чтобы вернуть внутренние процессы в обычный режим.
Перечислю кратко, где мы были затронуты:
Проблемы с Яндекс Документами (часть внутренней документации мы храним на корпоративных Яндекс Дисках).
Яндекс.Телемост работает с перебоями, а в нём проходит большинство наших внутренних встреч.
В Яндекс.Телемосте стабильно не работает функция создания ИИ-конспектов встреч. Ею активно пользовались: она позволяет по итогам встречи прислать участникам текстовый дайджест — о чём говорили и что решили.
Есть жалобы на Яндекс Почту: она работает не всегда и не у всех. На этом сервисе находятся наши корпоративные ящики.
Проблемы с сервисом почтовых рассылок и CDP Mindbox: их инфраструктура, видимо, частично размещалась на мощностях Яндекса. Партнёры уже восстановили основной функционал.
Пострадали инструменты автоматизации сервиса Яндекс.Трекер — там мы ведём все наши внутренние задачи. Сами задачи доступны, и сервис работает, но обращения к нему по API сейчас работают нестабильно.
В моменте не работают наши основные SEO-инструменты, которые мы используем для поисковой оптимизации и сбора аналитики, — Яндекс Метрика и Яндекс Вебмастер.
Пропал наш репозиторий с кодом, где программисты хранили весь исходный код проекта. Он был размещён в том самом облаке. Но наша команда смогла в течение дня воссоздать весь сервис в другом месте, загрузив туда код из бэкапов.
Пропали сервис аналитики, где мы собираем и анализируем всю нашу бигдату, — Яндекс.Даталенз — и связанная с ним база данных. Тут, к счастью, всё восстановимо, чем мы сейчас и занимаемся.
Не работает управление сервисом Яндекс.Директ, где мы крутим часть своей рекламы.
В целом, с учётом масштаба происшествия и того, сколько сервисов в российском сегменте сети пострадало, наш случай далеко не самый серьёзный: основные неудобства затронули внутренние процессы, а не пользователей.
К слову, год назад мы рассматривали проект полного переезда всей инфраструктуры в Яндекс.Облако — в те самые два дата-центра, которые вышли из строя первыми. Но тогда отказались от него из-за экономической составляющей этого решения. Если бы мы тогда переехали, сейчас всё было бы куда хуже.
Про переезд на сервисы Яндекса я писал ещё в 2022 году, вот пост: https://www.klerk.ru/user/it/527877/