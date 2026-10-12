Как сбои в работе Яндекса повлияли на Клерк

Какие внешние сервисы Клерка пострадали

Наибольший урон в моменте пришёлся на нашу новую СПС https://klerk.systems/ — она не работала несколько часов после первой атаки на ДЦ Яндекса, но к утру её вернули в строй.

До сих пор не работает оплата услуг Клерка через рассрочку Яндекс.Сплит — проблема на стороне самого Яндекса, и сроков восстановления, к сожалению, пока никто не называет. К счастью, у нас есть похожий вариант — сервис «Долями» от Т-Банка, который работает хорошо. Об этом сегодня писали новость.

Также не работают личные сообщения, которые размещались как раз в том самом дата-центре.

Личные сообщения на Клерке в моменте

Над личными сообщениями мы работаем и восстановим их на другой инфраструктуре.