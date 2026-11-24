Обновления в сервисе проверки контрагентов
Сегодня выложили 2 небольших, но важных изменения в сервисе проверки контрагентов, расскажу про них кратко.
Ранее уже рассказывал про новый сервис, который доступен всем подписчикам Клерк.Система. Месяц назад мы сделали новую проверку контрагентов. Там я анонсировал ближайшие изменения в сервисе:
Версия для печати
Добавление компаний в список наблюдения — чтобы оперативно отслеживать изменения
Добавление компаний в избранное
Работы по улучшению оформления
Сегодня мы выложили то что ждали больше всего:
версия для печати — самое нужное. Её главная цель — доказать ФНС (в рамках ст. 54.1 НК РФ), что перед заключением сделки вы убедились в реальности компании, её платёжеспособности и отсутствии признаков фирмы-однодневки.
добавление компании в избранное — чтобы иметь возможность быстро возвращаться к проверкам по компаниям, за которыми вы часто наблюдаете
Список наблюдения пока в работе, но он тоже не за горами.
Новые возможности уже появились в личном кабинете Клерк.Система в разделе Контрагенты
В карточке появились 2 кнопки:
В избранное
Скачать отчёт
Избранное
Все компании, добавленные в избранное, отображаются на главной странице проверки контрагентов — прямо под формой поиска.
Так же они появляются в разделе Избранное, который доступен из выпадающего меню вашего профиля (правый верхний угол сайта)
Теперь к этому списку всегда можно легко вернуться, не повторяя поиск.
Версия для печати
Статья 54.1 НК РФ устанавливает условия для уменьшения налоговой базы и налога. Единой обязательной формы такого отчёта в приведённых нормах нет; отчёт любого сервиса нужно оценивать по его содержанию. На Клерке максимально полный отчёт, который содержит следующую информацию:
Информация о конрагенте
Реквизиты, статус, адрес
Руководство
Учредители
Связи
Финансовая отчётность
Сравнение и анализ финансов
Налоги и взносы
Среднесписочная численность
Реестр МСП и господдержка
Лицензии
Товарные знаки
Филиалы
ОКВЭД
Контакты
История изменений
Оценка надёжности: риск-факторы
Арбитражные дела
Исполнительные производства (ФССП)
Банкротство (ЕФРСБ)
Сообщения Федресурса
Госзакупки (44-ФЗ и 223-ФЗ)
Проверки и КНМ
Алгоритм действий простой: находите контрагента в сервисе, переходите на его страницу и нажимаете на «Скачать отчёт».
Получаете полный PDF файл с информацией и оценкой рисков. Приложил пример отчёта к статье.
Приобрести подписку на Клерк систему можно здесь.
Клерк.Система — всё необходимое для ежедневной работы — в одной подписке:
Сервис проверки контрагентов
База решенных вопросов
Разборы законов
Мини-курсы
Конспекты вебинаров
Доступ к ИИ Клерк
Правовая система и судебная практика
Полезные калькуляторы и справочники
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .