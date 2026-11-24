Сегодня выложили 2 небольших, но важных изменения в сервисе проверки контрагентов, расскажу про них кратко.

Ранее уже рассказывал про новый сервис, который доступен всем подписчикам Клерк.Система. Месяц назад мы сделали новую проверку контрагентов. Там я анонсировал ближайшие изменения в сервисе:

Версия для печати Добавление компаний в список наблюдения — чтобы оперативно отслеживать изменения Добавление компаний в избранное Работы по улучшению оформления

Сегодня мы выложили то что ждали больше всего:

версия для печати — самое нужное. Её главная цель — доказать ФНС (в рамках ст. 54.1 НК РФ), что перед заключением сделки вы убедились в реальности компании, её платёжеспособности и отсутствии признаков фирмы-однодневки. добавление компании в избранное — чтобы иметь возможность быстро возвращаться к проверкам по компаниям, за которыми вы часто наблюдаете

Список наблюдения пока в работе, но он тоже не за горами.

Новые возможности уже появились в личном кабинете Клерк.Система в разделе Контрагенты

Карточка контрагента

В карточке появились 2 кнопки:

В избранное

Скачать отчёт

Избранное

Все компании, добавленные в избранное, отображаются на главной странице проверки контрагентов — прямо под формой поиска.

Компании в избранном — внутри сервиса

Так же они появляются в разделе Избранное, который доступен из выпадающего меню вашего профиля (правый верхний угол сайта)

Раздел «Избранное» в вашем профиле, вкладка «Контрагенты»

Теперь к этому списку всегда можно легко вернуться, не повторяя поиск.

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Статья 54.1 НК РФ устанавливает условия для уменьшения налоговой базы и налога. Единой обязательной формы такого отчёта в приведённых нормах нет; отчёт любого сервиса нужно оценивать по его содержанию. На Клерке максимально полный отчёт, который содержит следующую информацию:

Информация о конрагенте Реквизиты, статус, адрес Руководство Учредители Связи Финансовая отчётность Сравнение и анализ финансов Налоги и взносы Среднесписочная численность Реестр МСП и господдержка Лицензии Товарные знаки Филиалы ОКВЭД Контакты История изменений Оценка надёжности: риск-факторы Арбитражные дела Исполнительные производства (ФССП) Банкротство (ЕФРСБ) Сообщения Федресурса Госзакупки (44-ФЗ и 223-ФЗ) Проверки и КНМ

Алгоритм действий простой: находите контрагента в сервисе, переходите на его страницу и нажимаете на «Скачать отчёт».

Получаете полный PDF файл с информацией и оценкой рисков. Приложил пример отчёта к статье.