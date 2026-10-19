Доход приближается к 20 млн рублей. Как подготовиться к НДС и сохранить прибыль

Какие доходы учитывать, чтобы не пропустить превышение лимита НДС

На УСН действует кассовый метод. Обычно доход учитывают, когда деньги поступают на счет или в кассу, а не когда подписан договор или акт.

В расчет входят поступления от продажи товаров, работ и услуг, а также внереализационные доходы, которые учитываются при УСН по статье 346.15 НК РФ. Например, полученные от контрагента штрафы и пени.

Учитывайте и взаимозачеты. Если клиент погасил долг за ваши товары или услуги зачетом встречного требования, эта сумма тоже считается доходом, хотя деньги на счет не поступили. Доход признают на дату взаимозачета.

Отдельно проверьте авансы и разовые сделки, которые легко упустить.

Не учли аванс. Допустим, доход с начала года составил 19,6 млн рублей. В октябре клиент перечислил предоплату 700 тыс. рублей за работу, которую вы выполните в декабре. Доход становится 20,3 млн рублей уже в октябре. Ждать подписания акта в декабре нельзя. Если до этого действовало освобождение, начислять НДС нужно с ноября.

Не учли взаимозачет. Компания продала товар за 500 тыс. рублей, а покупатель оказал ей услуги на 300 тыс. рублей. Стороны зачли встречные долги на 300 тыс. рублей. Эта сумма входит в доход по УСН на дату взаимозачета, хотя деньги на счет не поступили. Если доход с начала года уже близок к 20 млн рублей, такой зачет может привести к превышению лимита.

Забыли про продажу имущества. Компания получила 19 млн рублей от основной деятельности, а затем продала оборудование за 1,5 млн рублей и получила оплату. Эти деньги тоже входят в доход. То, что продажа была разовой и компания обычно не торгует оборудованием, не исключает ее из расчета.

Не все поступления считаются доходом. Полученные кредиты и займы, а также возврат основной суммы выданного займа в расчет не включают. А вот полученные проценты по выданному займу учитывают в доходах.

С продажей имущества у ИП тоже стоит быть внимательнее. Продажа личной вещи и продажа имущества, связанного с предпринимательской деятельностью, могут облагаться по разным правилам. Поэтому перед продажей помещения, автомобиля или оборудования лучше заранее уточнить у бухгалтера, попадет ли полученная сумма в доход по УСН и как повлияет на лимит.