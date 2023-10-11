Лариса в Красном уголке бухгалтера

Ольга в Красном уголке бухгалтера

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто работает с Калмыкией и Казахстаном какие сложности в оформлении документации? Где и что лучше почитать? Хотим наладить торговые отношения по продаже и доставке железобетонных изделий автотранспортом, никогда не сталкивалась с этим, не знаю даже с чего начать. Большое спасибо всем заранее!