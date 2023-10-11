Увольнение в связи с пенсией: правильная дата заявления и подачи сведений в СФР

Можно ли вести учёт судебных дел и работу с приставам в 1С Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ?

Здравствуйте. Ведёт ли кто-нибудь учёт в программе 1С Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ? Очень нужна помощь по работе юридического отдела? Как то можно вести учёт судебных дел и работу с приставам в этом разделе? А то мега-таблицы юристов в экселе просто убивают. Спасибо большое если откликнитесь)