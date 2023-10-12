Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Как подать уведомление об уменьшении налога по УСН без авансов?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Производственный цикл каждого товара и услуги насчитывает множество этапов. В каждом из них задействованы десятки людей и происходят сотни бизнес-процессов, для оформления которых требуется несчетное количество документов. Для того чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли контролировать ситуацию, необходим удобный и понятный инструмент.
Получая аванс в счет грядущих поставок товаров или услуг, фирма обязана начислить НДС с суммы предоплаты. Но нередко происходят такие случаи, когда аванс получен, а товар не может быть поставлен, изменились условия договора или вовсе произошло его расторжение.
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Генеральный директор уволен по соглашению сторон с единовременной выплатой трех среднемесячных окладов (НДФЛ и страховыми взносами не облагаются). Через три месяца нанимается в эту же организацию на другую должность. Есть ли какие-то риски по НДФЛ?
Принципы, на основании которых формируется годовой план выездных налоговых проверок, — не тайна, они изложены в Концепции планирования ВНП (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). Однако с учетом того, что ВНП проводятся по-прежнему, и доначисления производятся, очевидно, что многие беспечные налогоплательщики не понимают, что сами себе накликают беду.
Нередко покупателей просят вернуть тару, если возможно ее дальнейшее использование без ущерба для товара. В нашей статье мы рассмотрим, как оборот возвратной тары учитывается у поставщика и покупателя.
В России вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов. Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы. Вот и сходили по грибочки...
До этого момента была уверена, что если аванса по УСН нет к уплате, подавать ничего не надо. А если у ИП без работников доход за 9 мес. 300 000₽, а фиксированные он оплатил 34381,0, нужно подать уведомление об уменьшении налога? Взносы не оплатили, но уменьшить налог можем, не пойму, как налоговая будет проверять теперь правильность уменьшения УСН.
Добрый день! В рамках проведения камеральной налоговой проверки на основе Расчет по страховым взносам за 6 месяцев 2023 года просят представить пояснения о причинах расхождений количества наемных рТребование ИФНС
Добрый день. ООО на ОСНО, вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов. Сейчас занимается изучением, поиском и оценкой месторождений полезных ископаемых. В течение года приобретались тоВозмещение НДС
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