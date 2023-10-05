Можно ли включить расходы на призы и НДФЛ в себестоимость?

ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.