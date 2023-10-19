Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Juli_ya
Как быть, если руководство требует сдать дела новому ГБ?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, Как внести уставный капитал на расчетный счет.
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Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
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Комментарии4
У предприятия нет права удерживать вас. 2 недели вы отработали. Никакой статьей пусть не машут. Вы ж явно и кадры там вели - Создайте сзв-тд об увольнении. забирайте свои вещи и всё
Если Вы подали заявление об увольнении и отработали после этого две недели, Вас не имеют право уволить по статье. Это проблемы работодателя, что он не нашел за 2 недели нового сотрудника.
Для директора и главбуха условия по увольнению особые
это где такое написано? Можно ссылочку на закон или статью кодекса?