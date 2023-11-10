Как быть с документами в формате PDF на ЭДО?

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, я думаю уже многия столкнулись. Поставщик/подрядчик основная масса переходит постепенно на отправку документов по ЭДО.

Если это УПД в формате ХML, все отлично, но если это сч-ф ( в хорошем случает в ХML) и акт выполненных работ (КС-3 и КС-3) в ПДФ, что делать, просить параллельно присылать в бумаге, а есть кто и сч-ф/УПД выкладывает в ПДФ, вот только сейчас решила пройтись по ЭДО и понимаю что не очень красиво.

И еще вопрос если поставщик без НДС, выставил только Акт в ПДФ, тоже могут быть вопросы с расходами?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анжела Литвина