Как быть с документами в формате PDF на ЭДО?

Если это УПД в формате ХML, все отлично, но если это сч-ф ( в хорошем случает в ХML) и акт выполненных работ (КС-3 и КС-3) в ПДФ, что делать, просить параллельно присылать в бумаге, а есть кто и сч-ф/УПД выкладывает в ПДФ, вот только сейчас решила пройтись по ЭДО и понимаю что не очень красиво.
И еще вопрос если поставщик без НДС, выставил только Акт в ПДФ, тоже могут быть вопросы с расходами?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анжела Литвина
Комментарии1
СФ/УПД только в хмl.
Все остальное как хотите, но нельзя, чтоб документы были подписаны и по эдо и на бумаге - фактически получается на одну хоз. операцию документы будут оформлены дважды.