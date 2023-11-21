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Красный уголок бухгалтера

Какую сумму дивидендов я могу перечислить?

Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с данным вопросом, подскажите пожалуйста по вопросу перечисления дивидендов (ООО на УСН (доход-расход) дивиденды хотим перечислить директору, учредитель другое физ. лицо.
45

Из той информации что я обладаю это: с дивидендов необходимо перечислять НДФЛ, так же из прочитанного поняла, что необходимо общим собранием утвердить лицо которому будут перечисляться дивиденды и вроде бы необходим приказ на перечисление, а какую сумму дивидендов я могу перечислить? Периодичность перечисления дивидендов — ежеквартально, раз в полгода, раз в год.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елизавета

Комментарии

3
  • Логотип 1337452@
    1337452@
    16 минут назад

    вообще-то дивиденды распределяются в пользу участников (акционеров) на основании решения собственников. если директор - не собственник. у него нет прав на дивиденды. както так. в книжках такое пишут тоже.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 13 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    что творится в головах (??!!). Директор - наемный работник. Ему платится ЗП (со всевозможными составляющими). Дивиденды выплачиваются физическому лицу: собственнику, акционеру (участнику) на основании решения общего (или единоличного) собрания (начисляются по дате решения), при выплате удержите НДФЛ . Периодичность не важна. Приказ на выплату дивидендов не нужен.

  • Логотип анонимка2022
    анонимка2022 1 минуту назад

    Почитайте Устав  вашего ООО. Возможно там периодичность выплаты дивидендов прописана.

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