Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с данным вопросом, подскажите пожалуйста по вопросу перечисления дивидендов (ООО на УСН (доход-расход) дивиденды хотим перечислить директору, учредитель другое физ. лицо.

Из той информации что я обладаю это: с дивидендов необходимо перечислять НДФЛ, так же из прочитанного поняла, что необходимо общим собранием утвердить лицо которому будут перечисляться дивиденды и вроде бы необходим приказ на перечисление, а какую сумму дивидендов я могу перечислить? Периодичность перечисления дивидендов — ежеквартально, раз в полгода, раз в год.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елизавета