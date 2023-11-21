Из той информации что я обладаю это: с дивидендов необходимо перечислять НДФЛ, так же из прочитанного поняла, что необходимо общим собранием утвердить лицо которому будут перечисляться дивиденды и вроде бы необходим приказ на перечисление, а какую сумму дивидендов я могу перечислить? Периодичность перечисления дивидендов — ежеквартально, раз в полгода, раз в год.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елизавета
Комментарии3
вообще-то дивиденды распределяются в пользу участников (акционеров) на основании решения собственников. если директор - не собственник. у него нет прав на дивиденды. както так. в книжках такое пишут тоже.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
что творится в головах (??!!). Директор - наемный работник. Ему платится ЗП (со всевозможными составляющими). Дивиденды выплачиваются физическому лицу: собственнику, акционеру (участнику) на основании решения общего (или единоличного) собрания (начисляются по дате решения), при выплате удержите НДФЛ . Периодичность не важна. Приказ на выплату дивидендов не нужен.
Почитайте Устав вашего ООО. Возможно там периодичность выплаты дивидендов прописана.