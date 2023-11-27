Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dilyara🖤
При возмещении стоимости медосмотра нужно ли отражать это в РСВ?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Добрый день. Нужно возместить работнику стоимость медосмотра. Читала, что НДФЛ не удерживают, а соц. взносы начисляют. Значит нужно показывать потом в РСВ? А в персонификации нужно? 6-НДФЛ? Нигде не могу найти.
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