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Красный уголок бухгалтера

При возмещении стоимости медосмотра нужно ли отражать это в РСВ?

Добрый день. Нужно возместить работнику стоимость медосмотра. Читала, что НДФЛ не удерживают, а соц. взносы начисляют. Значит нужно показывать потом в РСВ? А в персонификации нужно? 6-НДФЛ? Нигде не могу найти.
5

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dilyara🖤

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    При возмещении стоимости медосмотра нужно ли отражать это в РСВ?

    Добрый день. Нужно возместить работнику стоимость медосмотра. Читала, что НДФЛ не удерживают, а соц. взносы начисляют. Значит нужно показывать потом в РСВ? А в персонификации нужно? 6-НДФЛ? Нигде не могу найти.

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