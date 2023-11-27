При возмещении стоимости медосмотра нужно ли отражать это в РСВ?

❗ Излишнее уменьшение налога по ПСН на взносы пересчитают. Форма для пересчета уже готова

Чтобы уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы теперь не надо их платить. Можно хоть в 1 квартале уменьшить налог на всю сумму годового взноса. Но если потом ИП закроется, то годовой взнос будет меньше, и тогда уменьшение патента будет неправомерное. Его скорректируют.