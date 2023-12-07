Добрый день! Как правильно отразить и списать подарки? Наша компания покупает подарки свыше 4000 тысяч рублей подарки для работников организации партнера.

Так как бухгалтерия конкретно не знает одобряемых работников другой компании, а работники не будут платить НДФЛ, соответственно и мы не можем декларировать в 6-НДФЛ эту сумму и потом сдавать справки с кодом о неудержании.

Как нам отразить эту операцию? Только исчислить ндс с безвозмездной передачи и все? Или есть другие варианты, например, списать эти подарки за счет прибыли и не исчислять НДС, НДФЛ. Подскажите, как вы делаете ?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Света