НДС нужно исчислять с ежемесячного платежа согласно расчету или с суммы которую мы по факту оплатили?
Добрый день, организация на УСН, арендуем муниципальное имущество. Ежемесячно оплачиваем арендную плату. Подскажите, пожалуйста, НДС нужно исчислять с ежемесячного платежа согласно расчету или с суммы которую мы по факту оплатили?
К примеру, по расчету мы должны ежемесячно платить по 7055 руб, по факту мы оплатили 8000 руб. НДС необходимо исчислить именно с 8000 руб? И в декларации по НДС отразить НДС с 8000 руб?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
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