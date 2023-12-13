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Красный уголок бухгалтера

НДС нужно исчислять с ежемесячного платежа согласно расчету или с суммы которую мы по факту оплатили?

Добрый день, организация на УСН, арендуем муниципальное имущество. Ежемесячно оплачиваем арендную плату. Подскажите, пожалуйста, НДС нужно исчислять с ежемесячного платежа согласно расчету или с суммы которую мы по факту оплатили?

К примеру, по расчету мы должны ежемесячно платить по 7055 руб, по факту мы оплатили 8000 руб. НДС необходимо исчислить именно с 8000 руб? И в декларации по НДС отразить НДС с 8000 руб?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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