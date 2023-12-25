Как подать уведомление об увольнении иностранца через Госуслуги?

Сейчас пробовала подать и при заполнении просят: выберите основание для работы. Далее предлагают выбор статей 115-ФЗ. У нас иностранец работал на патенте. Так вот там много пунктов, но патента я так и не обнаружила для выбора. Примеры выбора: Осуществляющие трудовую деятельность в соответствии с пп.10 п.4 статьи 13 115-ФЗ. И там куча этих пп и это все кто может работать без разрешения и патента. Помогите как подавали и какой пункт выбрали?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Валентина Кулагина