Как сдать корректировку ПСВ за октябрь в программе 1С:ЗУП?

Можно ли учесть расходы на выплату самозанятому, если он аннулировал чек

Аннулировать чек самозанятому, даже если ему уже пришла оплата, очень легко. Зашел в приложение, нажал пару кнопок — и все, налог можно не платить. Мол, ошибочно сформировал, извините. А вот как быть при этом заказчику, особенно, если он эти расходы хочет учесть? Об этом и поговорим.