Как сдать корректировку ПСВ за октябрь в программе 1С:ЗУП?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate.
Новогодние праздники 2024: как оплачивать выход сотрудника работу
Торжества будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, и не исключено, что некоторым трудящимся придется выйти на работу. Расскажем, как производить оплату при таких условиях.
Острая рыбная недостаточность. Запрет импорта рыбы из России ударит по США
Ограничительные меры на ввоз из России в США рыбы в большей степени повлияет на американских потребителей.
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Как учесть командировочные расходы при УСН
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать общую (ОСН) или упрощенную (УСН) систему налогообложения. Последняя — ориентирована на малый и средний бизнес и призвана сократить налоговую нагрузку на компанию.
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Курс евро на Мосбирже поднялся сегодня до 102₽
Курс евро на Мосбирже поднимался выше 102 рублей впервые с 20 октября, свидетельствуют данные валютных торгов.
👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов
Норму статьи 59 ТК РФ, о том, что трудовой договор с руководителем может быть срочным, признали неконституционной.
Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
Что надо знать про управление чистым оборотным капиталом
В предыдущей статье мы говорили об оборотном капитале, теперь поговорим об управлении им. Сначала напомню немного теории.
При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН
Россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН — он будет идентификатором для установки самозапрета на выдачу займов.
Как зарегистрировать ИП через МФЦ
Регистрация ИП – это важный шаг в начале предпринимательской деятельности. Предварительно необходимо выбрать подходящий способ. Одним из доступных вариантов является регистрация через многофункциональные центры (МФЦ).
Как сдать корректировку ПСВ за октябрь в программе 1С:ЗУП?
Добрый день. Ситуация: была начислена сотрудникам ЗП и взносы за октябрь месяц Были оплачены взносы. Потом произошел перерасчёт зарплаты, и у некоторых сотрудников образовался минус. Необходимо сдать корректировку ПСВ за октябрь 23, однако программа 1С:ЗУП не даёт выгрузить эти минусы. Что необходимо сделать, подскажите пожалуйста.
💥 Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения
Низкая зарплата сотрудников вызовет подозрения. ФНС разработала контрольные соотношения для новой рекомендованной формы 6-НДФЛ.
Механизм параллельного импорта продлили на 2024 год
Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, но список ввозимых в его рамках товаров будет постепенно сокращаться.
Предельная база страховых взносов в 2024 году
Когда сумма годового дохода сотрудника достигает предельной базы, ставка страховых взносов для работодателя меняется. Рассказываем о новой предельной базе на 2024 год и нюансах расчета взносов с доходов сверх этой суммы.
☕️Платить самозанятым и не попасть под 115-ФЗ: на что обратить внимание
Многие компании работают с самозанятыми гражданами. Это удобно и выгодно для бизнеса, поскольку позволяет снизить объем предоставляемой отчетности и сумму фискальных платежей. Дам рекомендации, как избежать блокировки по 115-ФЗ.
Управленческий учет. Как оценить эффективность персонала?
КопиБух✅Управленческий учет и Excel. Шпаргалка для бухгалтера.
Можно ли учесть расходы на выплату самозанятому, если он аннулировал чек
Аннулировать чек самозанятому, даже если ему уже пришла оплата, очень легко. Зашел в приложение, нажал пару кнопок — и все, налог можно не платить. Мол, ошибочно сформировал, извините. А вот как быть при этом заказчику, особенно, если он эти расходы хочет учесть? Об этом и поговорим.
Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
Если бы наступающий 2024 год был машиной, то как бы он выглядел, и почему именно так?
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: налоговая спрашивает с россиян за поездки в 2022 году, загранпаспорта с опечатками начали отбирать на границе, Россия с Европой и США меряются конфискациями активов, а нейросеть пытается накодить питоном на Нобелевку.
Что такое заявка на перевозку груза
Одним из важных этапов в организации перевозки груза является оформление заявки на транспортировку. Этот документ играет ключевую роль в процессе перевозки и должен быть корректно заполнен и оформлен с учётом требований и условий транспортной компании. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты этого документа и опишем порядок его заполнения.
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