Как рассчитать НДФЛ за подаренную физлицу землю ООО стоимостью 17 млн?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Женя
Отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку активов частных российских инвесторов «очень болезненной темой». Также она считает проблемой санкции, затронувшие международные платежи.
Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста
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Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов
В ноябре доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может вырасти до 100%.
Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 января
Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента.
🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить
Проверить сроки сдачи отчетности и увидеть их формы можно на сайте Росстата, вбив ИНН компании клиента. Познакомьтесь с главными трендами в бухгалтерском бизнесе, которые позволят этот процесс автоматизировать и упростить.
Какой должна быть должная осмотрительность при выборе подрядчика по клинингу
Данный материал поможет сберечь бухгалтерам немало своих нервов и ресурсов компании.
В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С
Развитие технологий и бизнеса требует от бухгалтера постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать свою квалификацию, расширять профессиональные навыки. Рассуждаем, в каких направлениях может развиваться специалист и какие профессии, которые связаны с 1С, могут быть ему интересны.
Как рассчитать НДФЛ за подаренную физлицу землю ООО стоимостью 17 млн?
Добрый день. ООО подарил землю физическому лицу стоимость 17 млн рублей. Как рассчитать налог? 13% или 15% будет. И может ли ООО со своего расчетного счета оплатить НДФЛ за физ. лицо?
Новогодние праздники 2024: как оплачивать выход сотрудника работу
Торжества будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, и не исключено, что некоторым трудящимся придется выйти на работу. Расскажем, как производить оплату при таких условиях.
Острая рыбная недостаточность. Запрет импорта рыбы из России ударит по США
Ограничительные меры на ввоз из России в США рыбы в большей степени повлияет на американских потребителей.
Как учесть командировочные расходы при УСН
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать общую (ОСН) или упрощенную (УСН) систему налогообложения. Последняя — ориентирована на малый и средний бизнес и призвана сократить налоговую нагрузку на компанию.
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Курс евро на Мосбирже поднялся сегодня до 102₽
Курс евро на Мосбирже поднимался выше 102 рублей впервые с 20 октября, свидетельствуют данные валютных торгов.
Как бухгалтеру не выгорать на работе
Репетитор стоит дороже бухгалтера? Как посчитать сколько стоит час работы бухгалтера? На самом деле, бухгалтеры недополучают, я поняла что нужно расписать о том как считать сколько стоит час работы бухгалтера.
👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов
Норму статьи 59 ТК РФ, о том, что трудовой договор с руководителем может быть срочным, признали неконституционной.
Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
Что надо знать про управление чистым оборотным капиталом
В предыдущей статье мы говорили об оборотном капитале, теперь поговорим об управлении им. Сначала напомню немного теории.
При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН
Россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН — он будет идентификатором для установки самозапрета на выдачу займов.
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Как зарегистрировать ИП через МФЦ
Регистрация ИП – это важный шаг в начале предпринимательской деятельности. Предварительно необходимо выбрать подходящий способ. Одним из доступных вариантов является регистрация через многофункциональные центры (МФЦ).
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