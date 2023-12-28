Учитываются ли декабрьские стимулирующие премии в расходах на налог прибыли?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина.
Что делать, когда бизнес меняется: советы финансового директора
Изменения в бизнесе могут происходить по двум причинам: по инициативе компании или из-за внешних условий. Чтобы перестроить бизнес-процессы максимально эффективно, нужно поставить цель, составить план и грамотно подойти к контролю и управлению. Рассказываем, с какими трудностями в процессе изменений может столкнуться компания и как с ними справиться.
Банки передали 80% биометрических данных в единую систему
Самостоятельно зарегистрировать биометрические данные можно в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Для этого достаточно сделать селфи на смартфоне.
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Гаражи физлиц облагаются налогом по ставке 0,3%, если они не входят в кадастровый перечень
Для целей налога на имущество физлиц гаражи и машино-места относятся к самостоятельным видам объектов налогообложения. Ставка по ним – 0,3%.
Как организовать деловую поездку без стресса
Бизнес-поездки важны для руководителя и предпринимателя — они дают новые возможности, позволяют укрепить деловые отношения с партнерами. Организация таких поездок требует времени и усилий: нужно купить билеты, забронировать отель, заказать трансфер, а после собрать документы. Сервис Ostrovok.ru Командировки поможет спланировать поездку без стрессов и проблем
Новые правила уменьшения УСН и патента на взносы ИП в 2023 году
Разберем подробно порядок уменьшения налога, который уплачивается при применении УСН и ПСН, на страховые взносы ИП в 2023 году: что изменилось — на примерах от ФНС.
Возмещение НДС в ускоренном порядке. Как это происходит
Расскажу, кто и как проходит процедуру возмещения НДС в ускоренном порядке.
Программно-аппаратные комплексы учитывают для налоговых льгот IT-компаний, если они входят в реестр
Условие для налоговых льгот IT-компаний (взносы 7,6% и налог на прибыль 0%) – доля профильных доходов от 70%. В состав этих доходов входит продажа программно-аппаратных комплексов (ПАК).
Как исправить ошибку начисления зарплаты в 1С:Бухгалтерии 8.3?
Добрый день! Подскажите, кто-то сталкивался с проблемой в 1С при начислении ЗП за декабрь?
Заполнение декларации по налогу на прибыль, формирование налоговых регистров и анализ правильности заполнения декларации
Рассказываем, как в «1С:ERP» заполнить декларацию по налогу на прибыль, сформировать налоговые регистры и провести анализ правильности заполнения декларации.
Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста
Работодатель не даст авансом длинные допвыходные родителям детей-инвалидов
Сотрудники с детьми-инвалидами могут брать по 4 дополнительных выходных дня в месяц или копить их и однократно взять до 24 дней.
Мой *** 2023. Итоги инвестиционного года
Есть такая традиция у людей в конце декабря — итоги года подводить. У кого-то, конечно, в баню ходить, не имею права их осуждать, а вот итоги года — это прямо важный аспект. Чем я хуже других, и почему нет, если да? Посмотрел-посчитал, сравнил 2023 с 2022.
С 2024 года при расчете НДФЛ надо будет суммировать зарплату и дивиденды
Правило, по которому налоговые резиденты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз, на 2024 год не продлили.
Куда попадет выплата уволенному сотруднику: в старый или новый ОКТМО?
Коллеги доброй ночи! Не могу уснуть, думаю о 6-НДФЛ. Сменили юр. адрес 2 августа. 1 числа уволен сотрудник — выплачен расчет. Сдаем 2 отчета 6-НДФЛ. В ЗУП можно поставить месяц перехода, а не конкретный день. Подскажите, пожалуйста, куда попадет эта выплата: в старый ОКТМО или в новый? Изгуглилась, сил нет.
«Роснано» засудила компанию Льва Лещенко
Общая сумма долга достигла почти 15 миллионов.
Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году
В Подмосковье установлена минимальная зарплата на 2024 год — она составит 21 тысячу рублей.
Наказания не будет. Мосгорсуд освободил бывшего зампреда ЦБ Корищенко от наказания за растрату
Мосгорсуд в связи с истечением срока давности освободил от наказания экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна.
Самозанятый не выдал или аннулировал чек: что делать заказчику. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.
СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд
СПБ Биржа сообщила, что $3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги были заморожены после того, как биржа попала в SDN-лист США.
Правительство сможет обнулять пошлины на экспорт для дружественных стран
Президент России подписал закон, который позволяет правительству временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов страны.
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