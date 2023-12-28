Влечет ли дарение недвижимости через ИП налогообложение?

Может ли налоговая вменить бывшему владельцу или одаряемому какой-либо налог, или в данной ситуации дарение не попадает под налогообложение?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юра.
Может ли налоговая вменить бывшему владельцу или одаряемому какой-либо налог, или в данной ситуации дарение не попадает под налогообложение?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юра.
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