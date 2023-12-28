Перечислять подарок за минусом НДФЛ или полной суммой?

Будет ли ООО с ГД из Киргизии считаться компанией с иностранными инвестициями?

Всем добрый день. Если гражданин Киргизии с ВНЖ (по факту постоянно проживает в РФ) зарегистрирует ООО и будет в нем же ГД, то будет ли эта компания рассматриваться, как ООО с иностранными инвестициями? И сможет ли эта компания получить потом аккредитацию Минцифры для IT, где речь идёт о российских компаниях..остальные критерии пока опускаем? 🤔