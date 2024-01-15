Правомерно ли требование налоговой к ООО в стадии ликвидации?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя ВашаНаташа.
Документы по персональным данным
В настоящей статье речь пойдет о следующих документах: согласие на обработку персональных данных, положение об обработке персональных данных, а также ещё несколько документов (здесь оставляем интригу, чтобы вы нашли их в тексте).
В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей
На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.
Банки заплатят 0,1% капитала за обман клиентов
Штрафы за навязывание дополнительных услуг и страховок вырастут для кредитных организаций до нескольких миллиардов рублей.
Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме
С 1 января 2024 года стартовала очередная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.
Счастье в деньгах❓
Когда у человека есть хорошая машина, вещи, дом, он начинает ощущать себя дороже и подниматься в своих глазах на уровень выше другого. Он смотрит на соседа, у которого имущество подешевле, чем у него и оправдывает себя, что он крутой. Эта мысль согревает его сердце и помогает ему возвеличить свое эго. Он начинает чувствовать себя значимым и важным.
Как настроен учет в вашем бизнесе?
Доброе утро, коллеги! Вопрос к главбухам среднего бизнеса – как у вас настроен учет? Все в одной программе или для БУ и НУ происходит выгрузка в бухгалтерскую программу и кроме бухгалтеров там никто не работает?
Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ
Вычет на покупку ККТ для ИП на ПСН в размере до 18 тыс. руб. действовал с 01.02.2017 до 01.07.2019. Эту норму могут возобновить для ИП из новых регионов.
Как отказаться от УСН через личный кабинет налоговой?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Сегодня последний день подачи заявления на добровольную смену режима налогообложения: как в личном кабинете подать заявление об отказе от УСН?
Номинальный счет: что это такое и как работает
С помощью номинального счета удобно автоматизировать выплаты самозанятым исполнителям. Но иногда у компаний возникают сомнения, стоит ли им пользоваться и насколько это безопасно. Разбираемся, в чем суть понятия и чем номинальный счет отличается от расчетного.
При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо
Если квартира продана в 2023 году, но деньги за нее покупатель еще не отдал, то у продавца нет дохода, облагаемого НДФЛ.
Кто уже отправил корректировки по НДФЛ за 2023 год?
Доброе утро, коллеги! У кого-то уже есть положительный результат отправки корректирующих уведомлений по НДФЛ/страховым за 2023 год в 2024 году. Исправили ли в енс задвоение? Или еще ждём исправлений со стороны ЕНС? Ранее обсуждали, что суммы задваиваются, ФНС обещали исправить до 12 января 2024.
Правомерно ли требование налоговой к ООО в стадии ликвидации?
Здравствуйте, коллеги. Подскажите. ООО в стадии ликвидации с 7.11.2023 г. Из налоговой 22.12.23 приходит вызов для дачи пояснений в части расхождений по доходам, отраженным в декларации УСН за 2021 год, причем камералка этой декларации уже была в июле 2022 года. Правомерны ли действия налоговой, или можно не пояснять ничего, так как уже камералили?
Свежие облигации: СибАвтоТранс на размещении
Потихоньку начинают просыпаться компании, которым срочно нужны деньги. Одна из первых в этом году — компания СибАвтоТранс, которая планирует удвоить свой облигационный долг за счёт нового выпуска, а интерес инвесторов должен привлечь солидный постоянный купон.
Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных
Некоторые работодатели компенсируют сотрудникам родительскую плату за содержание ребенка в детском саду. Эта выплата в расчет среднего заработка для отпускных не идет.
Как реагировать на требование не вашего налогового органа
Как реагировать и стоит ли отвечать на требование о предоставлении документов не вашей налоговой инспекции.
Нужно ли подавать СЗВ-ТД за гендиректора в случае бездеятельности ООО?
Здравствуйте! ООО зарегистрировано в январе 2023, деятельность не велась, отчеты не сдавались. Сейчас учредитель попросил сделать все отчеты за год. Подскажите, надо ли подать СЗВ-ТД (в ЕФС-1) на него, так как он и гендир? И можно ли его принять сейчас на работу, так как деятельность не велась?
В каком банке вы обслуживаетесь?
Помогите выбрать лучший банк. Добрый день. Такой вопрос — хочу открыть счет ИП, но хочу сначала посмотреть, что и как будет доступно в приложении, как выглядит, какие фичи есть. Можете поделиться скринами, кто где обслуживается?
Судебные переводы и специфика работы нотариусов в Сербии. Нотариальная система между Россией и Сербией. Как сделать генеральную доверенность?
Вопросы, связанные с судебными переводами, являются актуальными для иностранцев, приезжающих в Сербию с различными целями — будь то трудоустройство, обучение в вузе, предпринимательская деятельность или просто пребывание в стране.
Как наказывается увольнение декретницы и невыдача трудовой книжки?
Какое наказание для работодателя, если уволили декретницу с ребенком до 3 лет? Есть смысл обратиться по этому поводу + невыдача трудовой книжки?
Как получить справку об отсутствии задолженности ООО при ликвидации?
Коллеги как (электронно или очно) сейчас запросить получить справку, что ООО не имеет задолженности по персонифицированному учету и отчетности (добровольная ликвидация ООО)?
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