Правомерно ли требование налоговой к ООО в стадии ликвидации?

Счастье в деньгах❓

Когда у человека есть хорошая машина, вещи, дом, он начинает ощущать себя дороже и подниматься в своих глазах на уровень выше другого. Он смотрит на соседа, у которого имущество подешевле, чем у него и оправдывает себя, что он крутой. Эта мысль согревает его сердце и помогает ему возвеличить свое эго. Он начинает чувствовать себя значимым и важным.