Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Алеся Лазарева
Егоров: идея сделать комфортные личные кабинеты для уплаты налогов сработала
Руководитель ФНС считает, что людям хочется платить налоги, когда для этого есть удобные и понятные сервисы.
Договор транспортной перевозки
Договор транспортной перевозки груза обеспечивает доставку товара от отправителя к получателю. В таком соглашении указаны права и обязанности сторон, участвующих в сделке. Рассмотрим существенные условия этого договора.
Роструд рассказал, когда работник имеет право на аванс
Трудинспекторы сообщили, работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально отработанному времени.
Проживание во время командировки: поиск жилья или компенсация
Можно ли заплатить компенсацию вместо поиска жилья работнику в командировке?
Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками
ИП при регистрации часто выбирают упрощенку: по сравнению с основной СНО, меньше отчетности, проще налогообложение. В статье расскажем об нюансах ведения бухгалтерии ИП на УСН со штатом работников.
Как сдавать отчеты по больничному, открытому а 2023 году и закрытом в 2024?
Добрый день, дорогие коллеги! Подскажите, б/л открыт в 2023, закрыт в 2024г. Выплата будет в январе 2024 соответственно. Вопрос: 6-НДФЛ, РСВ, от несчастных ЕФС-1 годовые как сдавать? По телефону сказали в РСВ и ЕФС-1 бл входит, в 6-НДФЛ не входит.
Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру
Выписали для вас все коды для НДФЛ, которые понадобятся для отчетов в этом году.
Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля
С начала 2024 года произошли серьезные изменения для малого бизнеса: сдавать отчетность, исчислять и уплачивать налоги нужно по новым правилам. Расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. На вебинаре вы узнаете — как избежать штрафов и сэкономить, подготовиться к новой волне маркировки и получить льготы от государства.
Как правильно заполнить подраздел 1.2 отчета ЕФС-1 для мобилизованного?
Здравствуйте! Как заполнить подраздел 1.2 раздела 1 отчета ЕФС-1 на мобилизованного. Какой код ставить?
Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей
В России зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. В 2023 году родилось всего 1,213 млн детей. Такого низкого показателя не было с 1999 года, и то, тогда родилось 1,215 млн деток. Росстат заявил, что рождаемость будет снижаться и дальше, влоть до 2027 года.
В 2023 году закрылось три представительства иностранных банков в РФ
Представительство банка Intesa отказалось продлять аккредитацию, тогда как Aareal Bank и AstroBank могли продолжать работу, но решили выйти из реестра ЦБ.
Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров
Россия на первом месте в Европе, японцы покупают амеров, завоз негров и смертельный ИИ.
Чьи данные указывать в приложении 1 к отчету 6-НДФЛ: собственника или представителя?
Добрый день, всем. Будьте добры, подскажите, пожалуйста. У ООО оформлен договор аренды с физлицом. Оплачиваем за физ.лицо ндфл. Договор аренды оформлен не собственником, а с представителем собственника.
Как принимать управленческие решения без ошибок
Каждый руководитель ежедневно сталкивается с процессом принятия управленческих решений. От некоторых зависит успех и прибыль организации, поэтому важно не ошибиться. Рассказываем, как принимать управленческие решения без ошибок.
Работодатель не может продлить испытательный срок по своему усмотрению
Продолжительность испытательного срока может быть увеличена, если сотрудник находился на больничном или не выходил на работу по иным причинам.
Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.
С 15 января началась обязательная маркировка пива
Магазины и точки общественного питания будут вести в системе «Честный ЗНАК» учет каждой проданной банки или бутылки пива.
Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами
Кассовые разрывы могут привести к нехватке денег для оплаты текущих расходов, таких как заработная плата, аренда, счета за коммунальные услуги, вызвать проблемы с ликвидностью и подорвать способность бизнеса функционировать должным образом. Поэтому компании важно их научиться избегать или хотя бы минимизировать.
Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году
Онлайн-кассу и ОФД обязаны применять все предприниматели и юрлица, кроме тех, чья деятельность попадает под исключения из статьи 2 закона № 54-ФЗ. Если вы открываете бизнес и планируете приобрести кассу, подходите к вопросу тщательно. Грамотный выбор ККТ и ОФД поможет вам упростить работу и избежать проблем с контролирующими органами.
Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году
С 2024 года вступают в силу новые правила заполнения книги учета доходов и расходов по УСН.
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