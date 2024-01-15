Как сдавать отчеты по больничному, открытому а 2023 году и закрытом в 2024?

Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей

В России зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. В 2023 году родилось всего 1,213 млн детей. Такого низкого показателя не было с 1999 года, и то, тогда родилось 1,215 млн деток. Росстат заявил, что рождаемость будет снижаться и дальше, влоть до 2027 года.