Как отразить в декларации счет-фактуру с нулевой ставкой?

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.