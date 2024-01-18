Как решить проблему с налогами для сотрудника, работающего заграницей?

В июле этого года подала заявление в УФМС по поводу своего вида на жительство в этой стране. Я ничего не знала, зарплата на карточку, НДФЛ считала обычно.
И что теперь делать? Пересчитывать все с 21 года под 30%, сдавать уточненку и платить налог? Или сделать допсоглашение к трудовому договору, что место работы другая страна с 2021 года и опять все передавать, но не платить? Или в этом случае если и не пересдам то ничего. Или вообще ничего не делать?
С 2024 года вроде у нее обычный налог 13% в любом случае. Как вы думаете? Заранее спасибо.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья Ульянова.
Комментарии2
Ничего не делать, думаю. Нерезидентов не отслеживают
Это она получается резидентство утратила ещё в 2020м