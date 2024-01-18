Как решить проблему с налогами для сотрудника, работающего заграницей?

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше действовать. Узнала, что в организации есть сотрудница, которая работает удаленно с декабря 2020 в другой стране. Живет практически там. Не приезжает.

В июле этого года подала заявление в УФМС по поводу своего вида на жительство в этой стране. Я ничего не знала, зарплата на карточку, НДФЛ считала обычно.

И что теперь делать? Пересчитывать все с 21 года под 30%, сдавать уточненку и платить налог? Или сделать допсоглашение к трудовому договору, что место работы другая страна с 2021 года и опять все передавать, но не платить? Или в этом случае если и не пересдам то ничего. Или вообще ничего не делать?

С 2024 года вроде у нее обычный налог 13% в любом случае. Как вы думаете? Заранее спасибо.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья Ульянова.