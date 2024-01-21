Почему в справках 2-НДФЛ отсутствует январь 2023 года?

Вот сейчас точно будет тупой вопрос. Никак не словлюсь, со всеми этими изменениями. Начала делать НДФЛ, вроде все на первый взгляд верно. Но. В справках 2-НДФЛ нет января совсем. Хотя начисления были. Посмотрела отчет за 2022 год. Там с 1 по 12 месяц. А в отчете за 2023 со 2 по 12. И как теперь? Править вручную?