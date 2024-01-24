Как исправить расхождение в суммах НДФЛ в 6-НДФЛ?

Какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты

Если вы весь год сдавали на директора-единственного учредителя без зарплаты персонифицированные сведения и включали его в раздел 3 РСВ, то по итогам года надо сдать подраздел 1.2 ЕФС-1 с кодом НЕОПЛ. Если директора не было в ПСФЛ и РСВ, то и в ЕФС-1 его не будет.