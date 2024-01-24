Как исправить расхождение в суммах НДФЛ в 6-НДФЛ?

Вопрос от Наталья из Красного уголка бухгалтера.
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Комментарии7
2023/24 года? Надо было ндфл за аванс платить в декабре
Ответ от Dmitry из «КУБ»
Да 2023/24 года. Нужно было, думали оплатили, а оказывается нет.
Ответ от Наталья из «КУБ»
Перечислить налог за первую половину декабря 2023 и потом заплатить пени, иначе так и выходит,что уплата не сходится
А в 6-ндфл как быть?
Ответ от Наталья из «КУБ»
Вы имеете ввиду не сходится 140 и 160 строки в разделе 2?