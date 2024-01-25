Как подать сведения о трудоустройстве генерального директора?

Есть решение единственного участника на вступление его же в должность гендира 27 декабря. В начале января он принял пару человек на работу. Как гендир. А вот трудовой решили подписать сейчас 25 января. Я в СЗВ-ТД подаю что? И если подаю с опозданием с 27 декабря, то включаю его в СЗВ-СТАЖ? Выплат никаких не было в 2023.