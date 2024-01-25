Вопрос от Мария из Красного уголка бухгалтера
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Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.
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Как подать сведения о трудоустройстве генерального директора?
Есть решение единственного участника на вступление его же в должность гендира 27 декабря. В начале января он принял пару человек на работу. Как гендир. А вот трудовой решили подписать сейчас 25 января. Я в СЗВ-ТД подаю что? И если подаю с опозданием с 27 декабря, то включаю его в СЗВ-СТАЖ? Выплат никаких не было в 2023.
Сотрудничество с несовершеннолетними исполнителями, что должен знать заказчик
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Комментарии2
Решение на ГД ни к чему не обязывает, а вот трудовой договор с приказом на ГД я бы сделала до того, как он решил принять на работу сотрудников, можно даже и в тот же день а лучше на день раньше, и с СЗВ-ТД не влетите тогда на штраф. Только в отчетах (РСВ и стаж) за 2023 его не указывайте.
Ответ от Irina S. из «КУБ»
Влетим, сзв-тд же нужно подавать на след день после приема. А это было аж 12 января (первый сотрудник)
Ну и логовом делаем не мы, я веду учет. Моя задача корректно подать сведения.
Ответ от Мария из «КУБ»