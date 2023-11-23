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Лариса Магафурова
Налоговые изменения 2024

Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить

Следующий год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Вот на какие основные моменты рекомендую обратить внимание.
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Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

1. Изменения в налоговом законодательстве

ЕНП

С 1 января 2024 года отменят платежки, которые заменяют уведомление об исчисленных суммах. Налоги и взносы в составе ЕНП нужно платить поручениями со статусом 01 на КБК ЕНП — 18201061201010000510

Налог, который в ЕНП не входит, перечисляйте отдельными поручениями — это указано в п. 1 ст. 58 НК. В 2024 году к таким налогам добавится налог на сверхприбыль. Кстати, чтобы получить налоговый вычет по нему, нужно внести обеспечительный платеж до конца ноября 2023 г. 

В следующем году можно перечислять в составе ЕНП (письмо ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@) или отдельно НПД, сборы за пользование объектами животного мира, водных биоресурсов.

НДФЛ

Здесь с нового года будет три важных изменения:

1. Доходы дистанционных работников, которые устроены по трудовому договору с российской компанией или зарегистрированные в России филиалом зарубежной организации, будут считать доходами от источников в РФ (пп. «а» п. 21 ст. 2 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Независимо от того, является ли сотрудник резидентом РФ, к его доходам применяется обычная ставка — 13% или 15% с доходов от 5 млн рублей в год.

2. Компенсировать удаленщикам использование своей техники и оборудования в работе можно в размере 35 рублей за рабочий день или в сумме документально подтвержденных расходов. На компенсацию НДФЛ начислять не нужно. Размер возмещения закрепите в ЛНА или допсоглашении к трудовому договору.

3. Ограничивают размер необлагаемых НДФЛ суточных или полевого довольствия при разъездной работе, надбавки вахтовикам взамен суточных. Необлагаемая сумма составит 700 рублей за день разъездной работы, вахты на территории России и 2500 рублей — за рубежом.

Социальные вычеты

С начала следующего года увеличится размер соцвычетов (п. 1 ст. 1 закона от 28.04.2023 № 159-ФЗ): на лечение и свое обучение — до 150 тысяч рублей, на учебу ребенка — до 110 тысяч рублей. Кроме того, теперь расходы на лечение и обучение подтверждает организация, которая оказала эти услуги. 

НДС

Упрощают подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте (закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ). При вывозе товаров из страны нужно будет подавать в налоговую электронные реестры с данными из деклараций на продукцию и данными из контракта с иностранной компанией.

Услуги застройщика при строительстве помещений для временного проживания без права на регистрацию по договорам участия в долевом строительстве больше не будут освобождены от НДС

Также меняются списки медицинских изделий для льгот по НДС (постановление Правительства от 16.09.2023 № 1513). Например, из перечня товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, которые облагаются 10% НДС, убрали позицию «Парфюмерные, косметические или туалетные средства прочие».

Компании МСП с нового года будут применять ставку 10% для более широкого перечня детских товаров, а для заведений общепита начнут действовать условия о среднемесячных выплатах физлицам для применения освобождения от НДС.

Заявительный порядок возмещения налога поменяется с 1 апреля 2024 года.

Советую обратить внимание, что 14 декабря в Краснодаре на Новогодней бухгалтерско конференции «Клерка» будет вступать эксперт Дмитрий Костальгин, который работает с налогообложением таких отраслей, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес, он как раз расскажет о ключевых изменениях в НК.

Акцизы

С 1 января 2024 года повышаются акцизы на некоторые товары. Полный перечень подакцизных товаров, налог на которые вырастет в 2024 году, перечислен в пп. «а» п. 14 ст. 2 389-ФЗ. Также обратите внимание на пп. «а» п. 19 ст. 2 389-ФЗ — с 1 апреля следующего года скорректируют заявительный порядок возмещения акцизов.

Имущественные налоги

Компании и их филиалы будут использовать новую форму пояснений при получении сообщений о суммах имущественного, транспортного или земельного налога (приказ ФНС от 28.08.2023 № ЕД-7-21/577@).

С начала 2024 года налогоплательщик прекращает платить налог на транспортное средство в случае его гибели или уничтожения в беззаявительном порядке. Земельный налог за 2023 рассчитывают по кадастровой стоимости, которая не превышает значение на 01.01.2022.

Формы отчетности

Начнут действовать новые формы отчетов:

  • Расчет 6-НДФЛ — с отчетности за I квартал 2024 года. 

  • Декларация 3-НДФЛ подается на новом бланке.

  • Новая форма расчета по страховым взносам действует с 1 января 2024 года.

  • Новая форма декларации по УСН действует с отчетности за 2023 год. Юрлицам нужно сдать декларацию не позднее 25.03.2024, ИП — не позднее 25.04.2024.

  • С 2024 года начнет действовать новая форма расчета для налоговых агентов, который нужно сдать не позднее 25.03.2024.

Кроме того, с 2024 года собираются изменить отчет ЕФС-1 и персонифицированные формы АДВ-1 и СЗВ-К. До 25 января 2024 года нужно впервые сдать аналог СЗВ-СТАЖ — ЕФС-1 о периодах работы за 2023 год. О важны кадровых изменениях на Конференции расскажет Елена Пономарева, она же разберет новые правила воинского учета (о том, что с ним происходит я расскажу ниже).

2. Обмен сведениями с ФНС по ЭДО

С нового года предприниматели могут получать и отправлять налоговые документы в своем личном кабинете. Документы, которые ИП отправляют через ЛК, нужно подписывать с помощью УКЭП (пп. «а» п. 3 ст. 1 389-ФЗ).

3. Переход на МЧД

С сентября 2023 начался переход на машиночитаемые доверенности (МЧД). Пока идет переходный период, но с сентября 2024 сертификаты ЭП сотрудников компаний использовать нельзя. Документы нужно будет подписывать с помощью КЭП физлица и МЧД. Если же срок действия сертификата сотрудника истечет еще до сентября, выпустить новый уже не получится — значит, МЧД нужно будет применять раньше. 

Стоит готовиться к переходу на электронные доверенности уже сейчас — нужно разобраться, как их получать (это можно сделать на сайте ФНС или в специальном сервисе), подписывать, отправлять, передоверять.

4. Новое в воинском учете

Напомню, что с начала следующего года вырастет число сотрудников, по которым нужно будет отчитываться в военкомат, так как призывной возраст повышается с 27 до 30 лет

Чтобы поставить сотрудника на учет, заполните карточку учета. Это основной документ учета военнообязанных и призывников в компании. На тех, кто уже трудится в организации, карточки оформите до сверки с военкоматом, на новых сотрудников — сразу после трудоустройства.

5. Увеличение МРОТ

В 2024 году МРОТ увеличится на 18,5% — Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 448561-8.

Начисленная заработная плата не может быть  в 2024 году ниже 19 242 рублей, если сотрудник полностью отработал норму рабочего времени.

Поэтому необходимо проверить, у всех ли работников зарплата дотягивает до установленной суммы — если нет, нужно подготовить допсоглашения к трудовым договорам о ее увеличении.

6. Установление доли иностранных работников

Постановление Правительства № 1511 от 16.09.2023 г. установило допустимую долю иностранных работников на 2024 год. Федеральные требования не изменились, например, максимальная доля иностранных граждан в строительных компаниях не может быть более 80%. При этом региональные власти могут дополнительно устанавливать свои лимиты. Поэтому следите и за региональными постановлениями.

К концу 2023 года нужно проверить, соответствует ли текущее количество иностранных сотрудников новым требованиям. 

7. Новые ФСБУ

Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» Минфин утвердил приказом от 13.01.2023 № 4н. Стандарт используют для инвентаризации активов и обязательств. Также с 2024 года становится обязательным новый федеральный стандарт бухучета — ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который:

  • вводит стоимостной лимит для НМА;

  • вводит понятие малоценных НМА, затраты на приобретение, создание которых признаются расходами в периоде их осуществления;

  • устанавливает обязательную амортизацию НМА у НКО;

  • вводит понятие материального носителя. 

Кроме того, меняется состав капвложений и порядок их учета. В составе капвложений теперь учитываются и затраты в активы, которые будут приняты к учету как НМА (п. 5 ФСБУ 26/2020, подп. «а» п. 3 изменений). 

Изменили порядок определения расчетной стоимости, которую нужно будет считать в первую очередь по фактическим затратам на приобретение, создание оцениваемых активов (абз. 2 п. 15 ФСБУ 26/2020, подп. «а» п. 11 изменений). ФСБУ 26/2020 в новой редакции нужно применять с отчетности за 2024 год.

8. Новые проверки работы с онлайн-кассами

Порядок проверки ККТ в ФНС изменится в 2024 году. В соответствии с письмом № 03-02-06/47140 от 23.05.2023 проверки онлайн-касс от ФНС будут проходить по-новому.

Фактически полномочия ФНС несколько расширятся, в дополнение к привычным процедурам контроля налоговая сможет внепланово проверять ККТ очно и дистанционно. Если у вас в компании используются платежные терминалы без ККТ, их могут заблокировать. 

Кассовый контроль все больше оптимизируют, проверки становятся удаленными, а отслеживают теневые операции все тщательнее. У налоговой становится больше прямого доступа к данным о проведенных через ККТ оплатах. Стоит принять меры заранее и проверить, что все операции с кассами соответствуют закону 54-ФЗ.

Предлагаю встретиться онлайн на  Новогодней бухгалтерской конференции «Клерка» и обсудить в формате живого общения эти и другие нововведения. Обменяемся практикой решения самых разнообразных вопросов в области бухгалтерского и налогового учета.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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