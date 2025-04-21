Как сдать декларацию по НДС за I квартал 2025 года: пошаговая инструкция для УСН

С 2025 года компании на УСН с доходом свыше 60 млн руб. обязаны уплачивать НДС. Декларацию за I квартал необходимо подать до 25 апреля.

Пошаговая инструкция:

1. Проверка документов:

- Убедитесь, что все счета-фактуры и УПД оформлены корректно и содержат обязательные реквизиты.

- Проверьте наличие подписей и, при необходимости, доверенностей

2. Учёт в 1С:

- Проверьте, что все операции за январь–март проведены.

- Убедитесь в корректности отражения НДС в книгах покупок и продаж

3. Сверка с контрагентами:

- Сверьте расчёты по счетам 60, 62, 76.

- Проверьте наличие всех необходимых документов для вычетов.

4. Анализ НДС:

- Используйте отчёт «Анализ по НДС» в 1С для проверки начисленного и предъявленного к вычету налога.

- Оцените необходимость переноса части вычетов на следующий квартал

5. Блокировка изменений:

- Установите дату запрета изменений в 1С на 31.03.2025, чтобы предотвратить случайные корректировки

Соблюдение этих шагов поможет избежать штрафов и блокировок счетов

Развернутый вариант инструкции написала у себя в телеграмм-канале https://t.me/larisamagafurova/2788