Как сдать декларацию по НДС за I квартал 2025 года: пошаговая инструкция для УСН

Пошаговая инструкция:
1. Проверка документов:
- Убедитесь, что все счета-фактуры и УПД оформлены корректно и содержат обязательные реквизиты.
- Проверьте наличие подписей и, при необходимости, доверенностей
2. Учёт в 1С:
- Проверьте, что все операции за январь–март проведены.
- Убедитесь в корректности отражения НДС в книгах покупок и продаж
3. Сверка с контрагентами:
- Сверьте расчёты по счетам 60, 62, 76.
- Проверьте наличие всех необходимых документов для вычетов.
4. Анализ НДС:
- Используйте отчёт «Анализ по НДС» в 1С для проверки начисленного и предъявленного к вычету налога.
- Оцените необходимость переноса части вычетов на следующий квартал
5. Блокировка изменений:
- Установите дату запрета изменений в 1С на 31.03.2025, чтобы предотвратить случайные корректировки
Соблюдение этих шагов поможет избежать штрафов и блокировок счетов
Развернутый вариант инструкции написала у себя в телеграмм-канале https://t.me/larisamagafurova/2788
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