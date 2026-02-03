Банк просит подтвердить доход, которого не было. Что отвечать, чтобы не создать себе проблемы
Ключевое, на чём сходятся юристы:
нельзя подтверждать доход, которого фактически не было.
Ни справками, ни «примерными» цифрами, ни устными пояснениями.
Это уже не диалог с банком, а фиксация недостоверных сведений.
Что рекомендуют юристы и комплаенс-специалисты
1. Не придумывать доход
Если дохода не было — так и указывается.
Любая попытка «что-то показать, чтобы отстали» ухудшает позицию.
Для банка это выглядит не как ошибка, а как риск.
2. Запросить основание требования
Письменно, в чате или личном кабинете:
«Прошу указать основание запроса о подтверждении дохода и перечень допустимых документов».
После этого банк обязан действовать в рамках регламента, а не по шаблону оператора.
3. Давать письменное пояснение вместо справок
Юристы подтверждают:
письменное пояснение — допустимый формат ответа.
Пример формулировки:
«В указанный период официальный доход отсутствовал. Операции по счету осуществлялись за счёт личных средств / накоплений / помощи близких. Документы, подтверждающие доход, отсутствуют».
Это стандартная практика, банки такие ответы принимают.
4. Подтверждать источник средств, а не доход
Банк в первую очередь проверяет происхождение денег.
Подходят:
— выписки по счетам
— переводы между своими счетами
— договор дарения или помощи
— документы о закрытии кредита, продаже имущества, увольнении
Если источника не было — это также указывается прямо, без пояснений «почему».
5. Общаться только письменно
Юристы рекомендуют исключить телефон.
Формулировка:
«Прошу рассмотреть возможность подтверждения источника средств альтернативными документами либо письменным пояснением».
Чат или личный кабинет, номер обращения, срок ответа — всё должно фиксироваться.
Главное
Банк — не следственный орган. Но он фиксирует ваши ответы. Подтверждать несуществующий доход — худший вариант из возможных. Письменно. По фактам. Без додумывания.
