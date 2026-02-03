Банк просит подтвердить доход, которого не было. Что отвечать, чтобы не создать себе проблемы

Такие запросы от банков приходят особенно при блокировках, проверках по 115-ФЗ, нестандартных движениях по счету.

Ключевое, на чём сходятся юристы:

нельзя подтверждать доход, которого фактически не было.

Ни справками, ни «примерными» цифрами, ни устными пояснениями.

Это уже не диалог с банком, а фиксация недостоверных сведений.

Что рекомендуют юристы и комплаенс-специалисты

1. Не придумывать доход

Если дохода не было — так и указывается.

Любая попытка «что-то показать, чтобы отстали» ухудшает позицию.

Для банка это выглядит не как ошибка, а как риск.

2. Запросить основание требования

Письменно, в чате или личном кабинете:

«Прошу указать основание запроса о подтверждении дохода и перечень допустимых документов».

После этого банк обязан действовать в рамках регламента, а не по шаблону оператора.

3. Давать письменное пояснение вместо справок

Юристы подтверждают:

письменное пояснение — допустимый формат ответа.

Пример формулировки:

«В указанный период официальный доход отсутствовал. Операции по счету осуществлялись за счёт личных средств / накоплений / помощи близких. Документы, подтверждающие доход, отсутствуют».

Это стандартная практика, банки такие ответы принимают.

4. Подтверждать источник средств, а не доход

Банк в первую очередь проверяет происхождение денег.

Подходят:

— выписки по счетам

— переводы между своими счетами

— договор дарения или помощи

— документы о закрытии кредита, продаже имущества, увольнении

Если источника не было — это также указывается прямо, без пояснений «почему».

5. Общаться только письменно

Юристы рекомендуют исключить телефон.

Формулировка:

«Прошу рассмотреть возможность подтверждения источника средств альтернативными документами либо письменным пояснением».

Чат или личный кабинет, номер обращения, срок ответа — всё должно фиксироваться.

Главное

Банк — не следственный орган. Но он фиксирует ваши ответы. Подтверждать несуществующий доход — худший вариант из возможных. Письменно. По фактам. Без додумывания.

Если тема актуальна — сохраните.

Если сталкивались с таким запросом — напишите в комментариях, чем всё закончилось.

Было полезно? Ставьте ♥️

Мой ТГ: https://t.me/larisamagafurova