Оптимизация процессов. Основные шаги для полной автоматизации точки общественного питания

Как выбрать подходящие программное обеспечение, внедрить систему управления заказами и складом, автоматизировать процесс оплаты и учета?

Автоматизация ресторана, бара, кафе и других мест общественного питания — это способ сделать работу проще и эффективнее. Основная цель — увеличить доход за счет сокращения расходов и упростить управление, а также предсказать спрос, улучшить обслуживание и удовлетворение клиентов.

Анализ бизнеса

Начните с анализа текущих процессов и потребностей, чтобы определить, какие конкретно процессы нуждаются в автоматизации.

Существуют определенные признаки, которые указывают на необходимость обратить внимание на работу бизнеса:

Во-первых, частые ошибки в заказах, учете товаров или других операциях.

Во-вторых, жалобы клиентов на долгое ожидание заказов или обслуживания могут говорить о неоптимальном управлении персоналом или неэффективном использовании ресурсов.

В-третьих, если владелец бизнеса не понимает, куда уходят деньги, и требуется более детальная аналитика продаж, запасов, прибыли и других финансовых показателей, то автоматизация необходима для оптимизации бизнеса.

Облачная система автоматизации

Для эффективного решения задач бизнеса рекомендуется обратить внимание на облачные системы автоматизации. Такой выбор предоставляет более гибкие, доступные и безопасные решения для управления и развития бизнеса. Благодаря облачным системам вы можете с легкостью получать доступ к важной информации о своем заведении, принимать оперативные решения и эффективно управлять процессами.

Кроме того, облачные системы обеспечивают высокий уровень безопасности данных, так как информация хранится на удаленных серверах, что предотвращает потерю данных и уменьшает риски взлома или кражи.

И что важно, вы сможете настраивать отображение данных о выручке, популярных блюдах, среднем чеке, а также отслеживать работу персонала за определенный период времени и многое другое. Одним из главных преимуществ облачных систем является возможность доступа к данным через интернет, что позволяет управлять бизнесом дистанционно, даже находясь вне заведения. А так же:

Можно легко масштабировать бизнес и добавлять новые функции по мере необходимости. Вы можете выбрать только те модули и функции, которые соответствуют вашим потребностям на текущий момент. Есть возможность интеграции с другими ресторанными приложениями и сервисами, такими как онлайн-бронирование столов, доставка еды и т. д. Это позволяет улучшить и автоматизировать различные аспекты бизнеса.

Оптимизация процессов

Система автоматизации поможет эффективно оптимизировать такие процессы как:

Складской учет — эта функция помогает эффективно отслеживать уровень запасов и предупреждать о необходимости пополнения. Это позволяет избежать ситуаций нехватки товаров или переполнения склада, а также снижает затраты на инвентаризацию и риски кражи со стороны сотрудников. Технологические карты — помогают вести учет продуктов и стандартизацию приготовления блюд исключает возможность ошибок и обеспечивает быстрое обучение новых сотрудников. ПО также контролирует изменение закупочных цен и позволяет вовремя менять стоимость блюд. Онлайн-касса в мобильном устройстве или через терминал — удобная навигация с возможностями настройки меню: создание быстрого меню, список самых выгодных для продажи блюд, подсказки и напоминания для кассира. Прием оплаты наличными, картой, по СПБ или QR-коду. Касса соответствует ФЗ-54, совместима со всеми фискальными регистраторами. Маркетинговые инструменты — настройка системы лояльности, внедрение бонусных программ. Например, скидка на определенный размер порции кофе или на десерты при покупке определенного количества напитков, накопление баллов для оплаты заказа, скидки на день рождения и в праздничные дни. Отчеты, которые помогают оценивать эффективность программ лояльности.

Результаты которые нужно отслеживать после внедрения автоматизации

Внедрение программы автоматизации позволяет провести всестороннюю оценку работы бизнеса. Руководитель может получить информацию об общей выручке, количестве проданных блюд и напитков, среднем чеке и динамике продаж. Также формируются отчеты об остатках товаров на складе, расходах и поступлениях. Это позволяет руководителю оценить эффективность работы сотрудников и выявить востребованность определенных блюд, что поможет принимать обоснованные решения на основе фактических данных.