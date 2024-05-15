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Маркировка товаров

Сроки запуска разрешительного режима. Когда начнут проверят код маркировки

С 1 мая 2024 года вступит в силу новый разрешительный режим для молочной продукции и упакованной воды при продаже через кассовые системы.

Этот режим предусматривает, что при сканировании штрих-кода товара кассовое программное обеспечение будет автоматически обращаться к системе маркировки в режиме онлайн. Если система маркировки указывает на запрет продажи данного товара, касса уведомит об этом продавца.

В случае отсутствия связи с системой маркировки, проверка может быть проведена в офлайн-режиме, и решение о продаже товара будет принято на основе данных из локальной базы данных продавца.

Разрешительный режим будет сначала введен для крупных торговых сетей, а затем распространится на остальных продавцов с 1 сентября 2024 года.

Напоминаем сроки запуска разрешительного режима

С 1 мая 2024 года — обязательный режим онлайн проверки для упакованной воды и молочной продукции в крупных торговых сетях.

С 1 сентября 2024 года — обязательный режим онлайн проверки для молочной продукции и упакованной воды для остальных продавцов.

С 1 ноября 2024 года — обязательный режим онлайн проверки для пива, слабоалкогольных напитков, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.

С 5 февраля 2025 года — обязательный режим онлайн проверки для указанных безалкогольных напитков.

С 1 апреля 2025 года — проверка в режиме онлайн наличия сведений о введении в оборот молочной продукции для всех розничных продавцов.

С 1 марта 2025 года — обязательная проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков.

С 1 июня 2025 года — обязательный режим онлайн проверки для указанных безалкогольных напитков и обязательная проверка в режиме офлайн для всех товаров безалкогольной группы.

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