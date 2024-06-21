Управление репутацией в интернете. Методы и инструменты

10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать. Чтобы быть на одной волне с ключевой ставкой, нужно всего лишь покупать флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от КС или RUONIA. Нюанс: лучше выбирать надёжных эмитентов, чтобы снизить риски.